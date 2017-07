Calciomercato Juventus, Neto - La Presse

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, UFFICIALE LA RESCISSIONE DI DANI ALVES (ULTIME NOTIZIE) – E' ufficiale Dani Alves non è più un calciatore della Juventus. I bianconeri hanno comunicato la rescissione consensuale tramite il loro sito internet dove hanno spiegato come l'avventura del terzino brasiliano a Torino sia terminata dopo appena una stagione. Calciatore di grande personalità e trascinatore in Champions League ha vissuto momenti di attrito e fatto anche un po' arrabbiare società e tifosi. Ora per lui con ogni probabilità ci sarà il Manchester City di Pep Guardiola che proprio al Barcellona l'aveva fatto diventare un grandissimo giocatore. Staremo a vedere se nelle prossime ore arriverà anche questa di ufficialità, intanto però il calciatore lascia l'amaro in bocca ai bianconeri che con lui avevano coronato il sogno di vincere la Champions League sfumato nella serata di Cardiff. (agg. di Matteo Fantozzi)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, ORA DOUGLAS COSTA E' INCEDIBILE (ULTIME NOTIZIE) – Il calciomercato della Juventus non è ancora partito del tutto e dopo l'acquisto di Patrick Schick stenta a mostrare altri colpi. Secondo quanto riportato dal Mirror però pare che il grande obiettivo Douglas Costa sia definitivamente tramontato. Il calciatore brasiliano infatti doveva essere venduto sul calciomercato dopo l'acquisto di Alexis Sanchez ora però la squadra allenata da Carlo Ancelotti pare essersi definitivamente tirata fuori dalla corsa all'esterno d'attacco cileno giocatore sul quale pare essere piombato il Manchester City. Una brutta notizia per la Juventus che comunque non è mai stata convinta dell'acquisto dell'ex Shakhtar tanto che ha tentennato fino ad oggi, senza mai dare l'affondo decisivo. Staremo a vedere però se ci saranno altri colpi di scena con il calciomercato che ha sempre imparato a stupirci con cambiamenti di direzione improvvisi e inaspettati. (agg. di Matteo Fantozzi)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, NETO VERSO LA PREMIER LEAGUE (ULTIME NOTIZIE) – Tanti arrivi in casa Juventus per il calciomercato estivo 2017, ma anche tante cessioni. Di quest’ultimo capitolo fa parte anche Neto, estremo difensore brasiliano, secondo in bianconero di Gigi Buffon. Il guardiano ex Fiorentina non ha di certo brillato durante la passata stagione, ma dalla sua, il fatto di aver visto davvero poco il campo. Anche per questo motivo lo stesso sudamericano avrebbe ben pensato di salutare Torino per iniziare una nuova esperienza e trasferirsi in una squadra nella quale fare il titolare. Due sono le società più interessate, come sottolineato dal collega di Sky Sport, Gianluca Di Marzio: la prima è il Valencia, mentre la seconda è il Watford. Gli inglesi avrebbero messo sul piatto 8 milioni di euro con due di bonus, mentre gli spagnoli sarebbero fermi a 5 + 2. Neto vorrebbe accettare l’offerta della compagine iberica ma la Juventus, per ovvie ragioni, preferisce quella inglese.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, PIACE ZANIOLO, NUOVO TALENTO PER MAROTTA (ULTIME NOTIZIE) – Prosegue a rilento il calciomercato di casa Juventus, ma le indiscrezioni su possibili nuovi sbarchi in bianconero di certo non mancano. L’ultima arriva dal collega di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, secondo cui la Vecchia Signora potrebbe a breve mettere le proprie mani su un giovane talento italiano, l’ennesimo “ragazzotto”, che piace alla squadra campione d’Italia. Si tratta precisamente di Nicolò Zaniolo, centrocampista classe 1999 che gioca nel campionato Primavera, fra le fila della Virtus Entella. Un giocatore che ha già molti ammiratori, a cominciare dall’Inter, che nelle scorse ore pare abbia incontrato la dirigenza ligure per fare il punto sulla situazione. Zaniolo ha già esordito in Serie B con la casacca biancoceleste, totalizzando in totale sette gare, mentre con la maglia della Primavera ha disputato 22 partite corredate da nove reti: un bottino decisamente interessante per uno che gioca in mezzo al campo.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, NOVITÀ MILINKOVIC-SAVIC (ULTIME NOTIZIE) – Continuano le indiscrezioni di calciomercato con protagonista la Juventus. Il club bianconero potrebbe semi-rivoluzionare la propria rosa per tentare il terzo assalto in quattro anni alla Champions League. Molti i giocatori accostati ai colori bianconeri e attenzione alla novità riportata stamane dal quotidiano La Stampa. Stando a quanto raccoglie il giornale torinese, sembra che la Vecchia Signora si sia messa sulle tracce di Milinkovic-Savic, centrocampista centrale della nazionale serba under-21, di proprietà della Lazio. I campioni d’Italia vorrebbero puntare sul 22enne biancoceleste, già pronto per il nostro campionato, e utile agli schemi di Massimiliano Allegri. Un’operazione però tutt’altro che semplice visto che lo stesso è blindato a Formello con un contratto a scadenza 30 giugno del 2022, e il suo valore si aggira attorno ai 25 milioni di euro. Le alternative rimangono i soliti N’Zonzi del Siviglia, e Matuidi del Paris Saint Germain.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, ALEX SANDRO PUO' ANCHE RIMANERE -

Resta in bilico la posizione di Alex Sandro, ricercato da diversi club importanti in questa sessione di calciomercato ma dichiarato incedibile dalla Juventus. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato di SportItalia, sul suo portale pare però che nessuno abbia fatto un passo concreto verso il terzino brasiliano ex Porto. La Juventus nonostante questo si sta tutelando viste anche le ormai quasi certe partenze di Stephan Lichtsteiner e Kwadwo Asamoah oltre a quella annunciata di Dani Alves. Secondo Pedullà si intensificano i contatti per arrivare a Leonardo Spinazzola che in realtà è già di proprietà bianconera ma per il quale servirebbe chiudere anticipatamente il prestito biennale con l'Atalanta.

Giocatore rapido e dotato di tecnica per alcuni somiglia molto a Gianluca Zambrotta che su quella fascia fece cose importanti a Torino. L'altro nome invece è quello di Danilo per il quale si sta lavorando molto con il Real Madrid. Il calciatore piace e non poco ai bianconeri anche se la valutazione di calciomercato fatta dai blancos viene ritenuta per il momento ancora esagerata.

ECCO PERCHÈ LA JUVE HA FRENATO PER DOUGLAS COSTA (ULTIME NOTIZIE) - Sembrava fatta per Douglas Costa che doveva essere il primo acquisto di questa sessione di calciomercato della Juventus ancor prima dell'arrivo a Torino di Patrick Schick. Il tutto però è stato frenato da alcune valutazioni da fare da parte dei bianconeri. Intanto c'è solo un posto da extracomunitario da riempire visto l'arrivo dall'argentina di Betancour del Boca Juniors. Questo potrebbe rappresentare già un grande problema per la Juventus che vuole prendere Danilo per la corsia a quattro della difesa.

La Juventus poi si è resa conto che ha la volontà di affondare solo per un grandissimo esterno e al momento tra le piste considerate quella più luminosa porta a Federico Bernardeschi protagonista assoluto dell'Europeo Under 21 con la maglia dell'Italia. Secondo Alfredo Pedullà, come riporta sul suo portale, presto i bianconeri potrebbero avanzare un'offerta importante alla Fiorentina per prendere questo giovane e talentuoso calciatore già più volte incensato dal capitano bianconero Gianluigi Buffon.

© Riproduzione Riservata.