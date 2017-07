Calciomercato Napoli, Zuniga - Instagram

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, NIENTE VALENCIA PER RAUL ALBIOL (ULTIME NOTIZIE) – Il Valencia da tempo è su Raul Albiol, pronta a mettere a segno un colpo interessante di calciomercato per rafforzare la difesa. Un affare che però non si farà con la clausola rescissoria di sei milioni di euro che scadrà domani. Secondo quanto riportato da Superdeporte pare che il club spagnolo non abbia a disposizione i soldi per concludere quest'affare, una cifra difficile da mettere nero su bianco per concludere il rapporto col centrale che sarebbe molto felice di tornare a giocare in Liga come non ha mai nascosto negli ultimi due anni in azzurro. Tutto questo non si potrà realizzare nonostante nelle ultime ore si erano intensificati i contatti tra il calciatore, l'agente Manuel Garcia Quilon e il direttore generale del Valencia. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore e se ci sarà un cambiamento improvviso prima della scadenza della clausola rescissoria. (agg. di Matteo Fantozzi)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, FUTURO ZUNIGA: LA SOCIETÀ VUOLE CEDERLO (ULTIME NOTIZIE) – Fra i tanti giocatori che dovrebbero lasciare il Napoli in occasione del calciomercato estivo tutt’ora in corso, vi è anche Juan Camilo Zuniga. Il centrocampista esterno colombiano è tornato a Castelvolturno dopo il prestito in Inghilterra, presso il Watford. Quest’ultima squadra non è intenzionata a trattenere il sudamericano, che ha così fatto ritorno nel Bel Paese. Peccato però che anche il Napoli non voglia trattenere Zuniga, che costa ben 7 milioni di euro lordi di ingaggio. Il giocatore ha un contratto in scadenza al 30 giugno del 2018, e di conseguenza la dirigenza è pronta a cederlo anche a titolo gratuito, pur di abbassare il monte ingaggi. Davvero particolare la vicenda con protagonista il 31enne colombiano, sbarcato al San Paolo dal Siena durante l’estate del 2009, poi persosi per infortunio, e ceduto prima al Bologna e poi al Watford.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, SPUNTA FEDERICO CHIESA PER L’ATTACCO (ULTIME NOTIZIE) - Una nuova interessante indiscrezione scuote il calciomercato di casa Napoli. Il club partenopeo si sarebbe infatti messo sulle tracce dell’attaccante della Fiorentina, Federico Chiesa. A darne notizia è il quotidiano Tuttosport, secondo cui la compagine campana avrebbe effettuato un sondaggio, per ora in via indiretta, per assicurarsi il gioiello della Viola e della nazionale under-21 italiana. Una trattativa che sarebbe però fortemente legata allo sbarco di Berenguer dall’Osasuna: nel caso in cui l’operazione con gli spagnoli non dovesse andare a buon fine, a quel punto si potrebbe tentare l’assalto al figlio d’arte. Attenzione però, perché bisognerà fare i conti con la Fiorentina, pronta a cedere Kalinic e Bernardeschi ma a tenersi stretta il gioiello figlio di Enrico Chiesa, elemento basilare su cui costruire il nuovo progetto che verrà. La cosa certa è che Chiesa continua a fare gola a moltissime big italiane, e dopo la volta dell’Inter ora sarebbe il Napoli a tentare l’assalto.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, DE LAURENTIIS: REINA E GHOULAM RESTANO, ASPETTO OUNAS (ULTIME NOTIZIE) – Torna allo scoperto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Il patron partenopeo ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del quotidiano La Repubblica, in cui ha affrontato ovviamente anche l’argomento calciomercato. Si comincia parlando in particolare del futuro di Pepe Reina, per cui garantisce lo stesso presidente: «Ha un altro anno di contratto e vuole rimanere con noi, pure a scadenza. Ma presto parlerò anche con lui, fermo restando che ci stiamo guardando intorno per il futuro». Altro giocatore che non lascerà Castelvolturno, nonostante le indiscrezioni degli ultimi giorni, è Ghoulam: «Ha un contratto: dove dovrebbe andare? Nessun titolari andrà via». Infine un commento sullo sbarco del gioiello del Bordeaux, Ounas, da molti considerato l’erede di Eden Hazar, già cercato da United, Milan e Juventus: «Lo aspettiamo per le visite mediche e la firma – commenta Aurelio De Laurentiis - Ma forse lunedì, a Roma c’è il ponte».

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, SALTA MARIO RUI? DE LAURENTIIS PREFERISCE STRINIC E GHOULAM -

Ormai da giorni si parla del passaggio, in questa sessione di calciomercato, di Mario Rui dalla Roma al Napoli. Dell'affare ha parlato a lungo anche l'agente del calciatore, Mario Giuffredi, confermando la volontà di ritrovare Maurizio Sarri che il terzino portoghese aveva già avuto a Empoli. Parole che però sembrano bloccarsi di fronte alla dichiarazione del giornalista de Il Roma Giovanni Scotto a Radio Marte che sottolinea: "Per la Roma Mario Rui costa attorno ai dodici milioni di euro. Aurelio De Laurentiis non ha gradito l'ostracismo da parte di Monchi su questo affare. Il presidente del Napoli preferirebbe rinnovare i contratti a Faouzi Ghoulam e Ivan Strinic".

Il giornalista parla anche di altre situazioni sempre legate al calciomercato: "Duvan Zapata non dovrebbe restare a Udine, ma potrebbe anche essere inserito nella trattativa che porterebbe in azzurro Alex Meret. Il Napoli potrebbe tentare anche altre strade per il dopo Reina con Sepe anche pronto ad andare via dalla Campania".

È FATTA PER GERONIMO RULLI (ULTIME NOTIZIE) - Il Napoli è praticamente a un passo dal prendere il portiere della Real Sociedad Geronimo Rulli. Sky Sport ha rivelato l'avanzamento di questa trattativa di calciomercato nella notte. Il calciatore argentino ha già un accordo con il Napoli che potrebbe presentare al club spagnolo un'offerta di prestito con obbligo di riscatto fissato a diciassette milioni di euro. Secondo la nota rete satellitare però questo non dovrebbe essere per forza un motivo per vedere partire Pepe Reina che potrebbe anche rinnovare e far sì che il Napoli si ritrovi due portieri forti a giocarsi il posto da titolare.

Da parte sua Rulli ha l'età, nato a La Plata nel maggio del 1992 ha infatti appena venticinque anni. Cresciuto nell'Estudiantes è stato portato in Europa dalla Real Scociedad che l'aveva preso in prestito per due anni dal Deportivo Maldonado. Dopo una breve parentesi, senza scendere in campo, col Manchester City il calciatore è tornato alla Real Sociedad dove ha dimostrato tutte le sue qualità.

