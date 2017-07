Calciomercato Roma, Lorenzo Pellegrini - La Presse

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, GONALONS HA FIRMATO COI GIALLOROSSI (ULTIME NOTIZIE) – La Roma è a un passo dal prendere davvero il centrocampista francese Maxime Gonalons più volte corteggiato dal Napoli che in passato era stato vicino almeno due volte dal portalo in azzurro. Secondo quanto riportato da RmcSport l'affare sarebbe fatto col calciatore che avrebbe trovato l'accordo definitivo con il club giallorosso. Le visite mediche potrebbero essere già effettuate domenica quando il calciatore dovrebbe essere a Roma per poi firmare un quadriennale con i giallorossi. Si parla di circa due milioni di euro netti a stagione più bonus per quanto riguarda l'ingaggio. Al club francese invece andrebbero cinque milioni di euro nonostante il presidente Aulas abbia confermato la rescissione del contratto. La Roma vuole scrivere questa operazione a bilancio prima della chiusura di domani per questo si affretta la chiusura della trattativa. (agg. di Matteo Fantozzi)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, BERNAT IN POLE PER LA CORSIA SINISTRA (ULTIME NOTIZIE) – L'operazione al ginocchio di Emerson Palmieri e la prossima cessione di Mario Rui al Napoli aprono per la Roma una falla a sinistra che va rimediata con un colpo di calciomercato. Secondo quanto riportato da Valencia.Eldesmarque.com pare che nel mirino sia finito Juan Bernat del Bayern Monaco e che sia lui il primo della lista di Monchi per coprire quel ruolo. Sono diverse però le alternative nel caso dovesse sfuggire e subito dopo di lui c'è Gaya del Valencia giocatore giovane e di grande corsa. In ultima battuta c'è l'italiano Matteo Darmian che dal Manchester United farebbe ritorno in Italia con grande piacere e Ivan Strinic che però il Napoli non sembra intenzionato a cedere. Da questi quattro nomi dovrebbe uscire il prossimo titolare della corsia mancina di Eusebio Di Francesco in attesa poi che Emerson Palmieri torni a disposizione. (agg. di Matteo Fantozzi)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, PELLEGRINI E LA CLAUSOLA RESCISSORIA PARTICOLARE (ULTIME NOTIZIE) – Sarà Lorenzo Pellegrini il prossimo colpo della Roma per il calciomercato estivo 2017. Il giocatore, terminata l’esperienza con la maglia della nazionale italiana under-21, ha fatto ritorno ieri in Italia, ed a breve inizierà la sua nuova avventura con la casacca giallorossa. «Faremo tutto venerdì – le parole rilasciate dal ragazzo - ci sarà l'ufficialità e la conferenza stampa durante la quale avremo modo di dire tutto». Negli scorsi giorni sono emersi i dettagli relativi all’operazione, e fra le tante cose è emersa la clausola rescissoria decisamente particolare. Pare infatti che Pellegrini possa sottoscrive una clausola variabile, il cui valore seguirà l’andamento della stagione dello stesso calciatore. La base è di 30 milioni di euro, associati però a 20 presenze da almeno 45 minuti ciascuna. Se tale “score” non venisse rispettato, la clausola si abbasserà, o viceversa aumenterà se Pellegrini dovesse giocare di più. Il ragazzo firmerà un contratto quinquiennale da 2 milioni di euro netti annui.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, IDEA THAUVIN PER SOSTITUIRE SALAH (ULTIME NOTIZIE) – Nuova idea in casa Roma per il calciomercato estivo 2017 tutt’ora in corso. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte dai colleghi de Il Corriere dello Sport, pare che il club giallorosso abbia messo gli occhi su Florient Thauvin dell’Olympique Marsiglia. Il direttore sportivo Monchi è infatti alla ricerca di un sostituto di Mohammed Salah, ceduto pochi giorni al Liverpool. Thauvin è un calciatore classe 1993 facente parte del giro della nazionale francese. Una stagione decisamente positiva per il ragazzo d’oltralpe, con ben 43 partite all’attivo, condite da 15 reti e 9 passaggi vincenti. Numeri davvero interessanti che avrebbero fatto ingolosire i vertici della società romana. Il costo del cartellino si aggira attorno ai 20 milioni di euro, una cifra che i giallorossi hanno ovviamente a disposizione nelle proprie casse dopo la cessione di Salah ai Reds.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, SALTA MANOLAS ALLO ZENIT?

Sembrava tutto fatto per il passaggio di Kostas Manolas allo Zenit San Pietroburgo con la Roma che aveva provato a inserire in questa trattativa di calciomercato con la nuova squadra di Roberto Mancini anche il cartellino di Leandro Paredes. Intanto per il calciatore si defila anche il Chelsea che secondo quanto riportato a Sky Sport durante Calciomercato - L'Originale avrebbe messo le mani su Jerome Boateng del Bayern Monaco. Sembrerebbe poi essere stato lo stesso Kostas Manolas ad aver chiesto tempo al club russo come riporta il portale dell'esperto di calciomercato di SportItalia Alfredo Pedullà.

Il calciatore infatti al momento è in Grecia con la moglie che dovrebbe partorire il prossimo tre luglio. Lo Zenit aspetterà fino a sabato prima di puntare su un'altro calciatore. Non è da escludere che ci sia una terza squadra dietro a Zenit e Chelsea ad aver fatto breccia nel cuore del forte difensore ex Olympiakos.

CONCORRENZA ARSENAL PER SERI (ULTIME NOTIZIE) - Si complica la pista di calciomercato che avrebbe dovuto portare alla Roma l'esterno d'attacco del Nizza Jean Michael Seri. Secondo quanto riporta infatti il The Sun sul calciatore ci sarebbe il forte interesse dell'Arsenal che starebbe pensando di presentare un'offerta concreta al club transalpino per il calciatore ivoriano. Il giovane talento viene accostato da tempo alla Roma che però non ha mai pensato a un vero e concreto affondo per portarlo nella capitale. Il calciatore classe 1991 è sicuramente un giocatore di ottimo valore, anche se esplodo un po' tardi.

Cresciuto nell'Africa Sports è stato poi acquistato dall'Asec Mimosas società del suo paese. Il salto in Europa arriva nel 2012 quando viene acquistato dal Porto che però non lo farà mai giocare nella prima squadra relegandolo in quella B. Due anni al Pacos de Ferreira e poi l'acquisto da parte del Nizza con una grande stagione quella appena conclusa che ha sicuramente fatto aumentare le sue quotazioni. Con la Costa d'Avorio poi sono arrivate ben quattordici presenze con un solo gol all'attivo.

