Danilo/ Calciomercato Juventus: incontro a Milano, i bianconeri stringono i tempi

Danilo, nuovo obiettivo di calciomercato della Juventus (Foto LaPresse)

DANILO CALCIOMERCATO JUVENTUS: ICONTRO A MILANO, I BIANCONERI STRINGONO I TEMPI - Adesso la Juventus può ufficialmente aprire la caccia a Danilo nella sessione estiva di calciomercato: sul sito ufficiale dei bianconeri si legge la notizia della rescissione di Dani Alves, e dunque ora ai campioni d’Italia manca il terzino destro titolare. Cosa che ovviamente sapevamo da giorni, ma ora c’è effettivamente un giocatore in meno nella rosa: tuttavia la Juventus è già al lavoro e già nel pomeriggio di oggi, come ha riportato Sky Sport, Fabio Paratici si è incontrato a Milano con l’intermediario nella trattativa da portare avanti con il Real Madrid. La Juventus come detto ha preparato un’offerta da 15 milioni di euro più bonus e per il momento, come è stato scritto anche in Spagna, sembra che Florentino Pérez non voglia scendere a meno di 20 milioni per il terzino brasiliano. Danilo resta la prima opzione: ha superato Matteo Darmian negli interessi e nelle opinioni bianconere, anche se nei prossimi giorni - soprattutto se il Milan tentennerà - potrebbe esserci un clamoroso riavvicinamento ad Andrea Conti, comunque promesso ai rossoneri (almeno così sembra, e anche il giocatore si è piuttosto scoperto in merito). Resta da valutare, in casa Juventus, il discorso sugli extracomunitari che abbiamo già affrontato: in questo momento solo uno tra Danilo e Douglas Costa potrà arrivare alla Juventus, e dunque anche per questo motivo l’operazione con il Real Madrid andrà ponderata per bene. In ogni caso sembra chiaro che l’affondo dei campioni d’Italia sul laterale dei blancos lascia intendere come per il giocatore del Bayern Monaco ci sia stato un raffreddamento della pista; adesso Beppe Marotta sembra voler puntare maggiormente su Federico Bernardeschi. (agg. di Claudio Franceschini)

DANILO CALCIOMERCATO JUVENTUS: I BIANCONERI OFFRONO 15 MILIONI - La prima offerta della Juventus al Real Madrid per il cartellino di Danilo è arrivata: il calciomercato bianconero guarda con decisione al possibile acquisto del terzino destro brasiliano, che nei piani di Beppe Marotta e Fabio Paratici dovrà sostituire Dani Alves. Lo avevamo scritto in precedenza e la conferma arriva dalla Spagna: secondo Marca, quotidiano molto vicino alle vicende delle Merengues, la Juventus avrebbe offerto 15 milioni di euro più bonus, ovvero la cifra della quale avevamo parlato. Resta un paio di problemi a rendere difficile la trattativa: il fatto che il Real Madrid sia partito da una richiesta iniziale di 30 milioni (avendolo pagato 31,5 al Porto due anni fa) e il fatto che anche il Chelsea possa dirottare le proprie attenzioni di calciomercato su Danilo. Nel primo caso Juventus e Real Madrid potrebbero chiudere intorno ai 20 milioni; prima però bisognerà stabilire quale sia l’offerta dei Blues - se mai arriverà - perchè il club di Roman Abramovich può chiaramente permettersi di spendere grosse cifre (come sappiamo dalla richiesta di Alex Sandro proprio alla Juventus). (agg. di Claudio Franceschini)

DANILO CALCIOMERCATO JUVENTUS: C'E' L'OK DEL GIOCATORE - La Juventus tratta per Danilo: potrebbe davvero arrivare dal Real Madrid il terzino destro che la società bianconera sta cercando sul calciomercato estivo. Lo dice Tuttosport, in edicola oggi: il brasiliano avrebbe già dato il suo assenso al trasferimento a Torino. Del resto, nei due anni passati al Santiago Bernabeu Danilo si è tolto belle soddisfazioni a livello di vittorie (per esempio ha fatto parte del gruppo che, primo nella storia, ha vinto per due anni consecutivi la Champions League) ma ha giocato poco e sicuramente sperava di avere più spazio in squadra. Nella prossima stagione Dani Carvajal sarà ancora il titolare, e dunque per il brasiliano ex Porto la situazione non dovrebbe cambiare più di tanto; per questo motivo la Juventus, una squadra che partirà ancora per arrivare in fondo in Champions League, può rappresentare una soluzione migliore dal punto di vista personale. Adesso però sarà necessario arrivare a un accordo con il Real Madrid: come abbiamo detto la richiesta delle merengues è di 20 milioni di euro, la Juventus sembra poter arrivare a 15 più bonus ma c’è ancora distanza tra le parti, staremo a vedere se ci saranno delle novità sostanziali. (agg. di Claudio Franceschini)

DANILO CALCIOMERCATO JUVENTUS: IL BALLOTTAGGIO CON DOUGLAS COSTA - Come avevamo anticipato, la trattativa di calciomercato per Danilo rischia di complicare gli altri piani della Juventus. I bianconeri adesso devono valutare attentamente se puntare tutto sul terzino destro del Real Madrid oppure destinare lo slot di extracomunitario a Douglas Costa. Con il quale il discorso si è fatto lungo: il Bayern Monaco non ha ancora trovato l’esterno con cui sostituire il brasiliano, non c’è l’accordo sul prezzo e dunque il rischio è quella di tirarla avanti ancora per tanto tempo. La Juventus, come già detto, potrebbe eventualmente liberare un posto a un altro extracomunitario, ma non può certo aspettare di piazzare qualcuno: ha estremo bisogno di chiudere i conti perchè spesso e volentieri il calciomercato è fatto di opportunità di cogliere al volo. Dunque, mentre il Real Madrid chiede 20 milioni di euro per il cartellino di Danilo, la società bianconera si interroga: le eventuali alternative al laterale brasiliano potrebbero essere Matteo Darmian o Hector Bellerin (che però costa tanto, soprattutto dopo l’Europeo Under 21 nel quale potrebbe vincere il titolo e intanto ha raggiunto la finale), bisognerà studiare bene la situazione e prendere una decisione. (agg. di Claudio Franceschini)

DANILO CALCIOMERCATO JUVENTUS: PRESSING BIANCONERO SUL BRASILIANO - Adesso la Juventus fa sul serio per Danilo. L’idea di calciomercato che porta al laterale brasiliano del Real Madrid sembra essere diventata concreta, come riporta la Gazzetta dello Sport: di fronte alla rescissione di Dani Alves la società bianconera va alla ricerca di un terzino destro di qualità ed esperienza, e avrebbe seriamente puntato Danilo Luiz Da Silva, venticinquenne che il Real Madrid ha acquistato dal Porto per 31,5 milioni di euro, ma che al Santiago Bernabeu non è riuscito a scavalcare Dani Carvajal nelle gerarchie della squadra. E’ dunque in partenza, ma la trattativa non sarà affatto semplice: per il momento Beppe Marotta è fermo ad un’offerta da 13 milioni di euro, il Real Madrid accetta di guadagnare meno di quello che aveva speso ma vorrebbe incassare almeno 20 milioni. Le distanze insomma sono ancora ampie; Beppe Marotta però insiste su questa operazione anche perchè l’arrivo di Danilo, si è detto nei giorni scorsi, potrebbe essere la mossa giusta per convincere Alex Sandro a restare, visto che i due hanno giocato insieme nel Porto e sono amici oltre che connazionali. Nel Real Madrid Danilo ha giocato fino a qui 56 partite, segnando 3 gol; in questo finale di stagione ha comunque trovato spazio grazie all’ampio turnover che Zinedine Zidane ha effettuato in campionato, e ha anche giocato 13 partite con la nazionale brasiliana (oltre a partecipare alle Olimpiadi 2012).

L’arrivo di Danilo alla Juventus occuperebbe ovviamente una casella per i giocatori extracomunitari: significa che in questa sessione di calciomercato i bianconeri non potrebbero più acquistare giocatori al di fuori dell’Unione Europea. Tradotto, niente Douglas Costa; a meno che però Beppe Marotta e Fabio Paratici non riescano a piazzare un extracomunitario all’estero, secondo le nuove regole. Il che vuol dire che in ogni caso Alex Sandro potrebbe comunque partire per liberare lo spot; in ogni caso la Juventus nei giorni scorsi ha come messo in stand-by la pista che porta al laterale brasiliano di Douglas Costa, proprio perchè quando si parla di extracomunitari bisogna valutare attentamente il da farsi (ricordiamo che i bianconeri hanno già acquistato Rodrigo Bentancur in questa sessione di calciomercato, dunque hanno a disposizione soltanto un altro spot). La decisa virata su Federico Bernardeschi sembra essere un segnale piuttosto importante e indicativo circa la volontà dei bianconeri, ma staremo a vedere; per quanto riguarda Danilo i rapporti con il Real Madrid sono ottimi, ed è possibile che entro la fine del calciomercato estivo le due società possano arrivare ad un accordo che soddisfi entrambe le parti. Con l’arrivo del brasiliano potrebbe dare l’addio anche Stephan Lichtsteiner, uno dei pochi giocatori ad avere vinto tutti i sei scudetti consecutivi messi insieme dalla squadra bianconera.

