Andrea Conti (Foto: Lapresse)

ANDREA CONTI CALCIOMERCATO MILAN: ACCORDO VICINO, NUOVA LINFA VITALE SULLA FASCIA DESTRA – Manca davvero poco, poi Andrea Conti diverrà a tutti gli effetti il sesto colpo ufficiale di questo scoppiettante calciomercato estivo di casa Milan. Dopo Musacchio, Kessie, Ricardo Rodriguez, André Silva e Fabio Borini, il club rossonero è quindi pronto a mettere le mani sul gioiellino della nazionale italiana under-21, di proprietà dell’Atalanta. Se tutto andrà come previsto, il talento originario di Lecco metterà piede a Milanello la prossima settimana, giusto in tempo per il raduno di inizio luglio. Tanti i milioni sborsati dal Milan per chiudere l’operazione con l’Atalanta, ma dopo anni il Diavolo potrà finalmente disporre di nuova linfa vitale sulla corsia di destra. Le ultime stagioni, dopo l’addio dei vari Maldini, Cafù, Serginho, Oddo e Jankulovksi, hanno visto Abate protagonista assoluto della corsia, ma spesso e volentieri con risultati non proprio convincenti. Ora il Milan avrà un giocatore di grandi prospettive e di qualità, per ricominciare un nuovo ciclo.

ANDREA CONTI CALCIOMERCATO MILAN: ACCORDO VICINO, IL GRANDE TESORETTO DEI NERAZZURRI – E’ ormai tutto fatto per il passaggio di Andrea Conti dall’Atalanta al Milan. L’operazione, ennesimo colpo di calciomercato di questa estate rossonera, si dovrebbe chiudere a breve, forse già nella giornata di lunedì prossimo. Festeggiano tutti, a cominciare dal club meneghino, che si assicura uno dei talenti italiani di maggiore prospettiva, nonché i nerazzurri, che hanno ottenuto un ottimo gruzzoletto. Se tutto andrà come previsto i bergamaschi incasseranno circa 25 milioni di euro, realizzando una plusvalenza massima visto che Conti arriva dal vivaio. Soldi con cui il club orobico si sta di fatto ripagando la campagna acquisti in entrata. Nel dettaglio, sono stati spesi 2,5 milioni di euro per Palomino, 4 per il neo-acquisto Foket e circa 10/12 milioni di euro per il riscatto di De Roon. Ne avanzano ancora una decina che la Dea dovrebbe destinare all’ingaggio di un nuovo esterno alto, ultima pedina per completare l’Atalanta formato 2017-2018.

ANDREA CONTI CALCIOMERCATO MILAN: ACCORDO VICINO, PESSINA VERSO I NERAZZURRI – Giungono continui aggiornamenti circa la nuova trattativa di questo calciomercato scoppiettante di casa Milan, quella che porterà Andrea Conti in rossonero. Nella serata di ieri è andato in scena un incontro che di fatto ha spianato la strada per il trasferimento del giovane terzino destro dell’Atalanta a Milanello. Se tutto andrà come previsto, il ragazzo della nazionale italiana Under-21 diverrà un milanista a partire da inizio settimana prossima, in cambio di un assegno che dovrebbe aggirarsi attorno ai 22/24 milioni di euro. Attenzione però a quello che ha svelato La Gazzetta dello Sport stamane: pare infatti che nella trattativa con l’Atalanta potrebbe essere inserito un giovane calciatore di proprietà del Milan, e precisamente Matteo Pessina, centrocampista centrale classe 1997, 20 anni compiuti lo scorso aprile. Il ragazzo ha giocato a Como, in Lega Pro, durante la scorsa stagione, totalizzando ben 41 presenze condite da nove marcature e quattro assist.

ANDREA CONTI CALCIOMERCATO MILAN: ACCORDO VICINO, ANCHE PETAGNA NELL’OPERAZIONE – Manca davvero poco al nuovo colpo di calciomercato di casa Milan. Il prescelto, dopo il recente arrivo di Borini, sarà Andrea Conti, giovane terzino destro di proprietà dell’Atalanta, facente parte della nazionale italiana under-21. Nella serata di ieri, come vi abbiamo già raccontato, è andato in scena un incontro fiume in cui le varie parti in gioco si sono avvicinate moltissimo. La volontà del ragazzo è chiara, vuole vestire il rossonero, e alla fine il Milan accontenterà le esigenze dell’Atalanta che da tempo chiede una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Attenzione anche a quanto sottolineato stamane dal Corriere della Sera, secondo cui nell’operazione potrebbe risultare decisivo anche Andrea Petagna. Il club di via Aldo Rossi vanta infatti una percentuale di rivendita sul cartellino del bomber nerazzurro, ed è logico pensare che più si abbasserà tale cifra e più l’Atalanta cederà nelle richieste economiche per Conti. La cosa certa è che siamo ormai alle battute conclusive della trattativa, e la prossima settimana il biondo calciatore originario di Lecco potrebbe palesarsi dalle parti di Milanello.

ANDREA CONTI CALCIOMERCATO MILAN: ACCORDO VICINO, LUNEDI' LA FUMATA BIANCA - Tutto fatto, o quasi, per Andrea Conti al Milan. Il calciomercato rossonero sta per annunciare il sesto colpo in entrata, che si andrà ad aggiungere a quelli fin qui già messi a segno. La coppia Fassone-Mirabelli lavora imperterrita al nuovo progetto per far tornare il Diavolo al vertice del calcio internazionale. Dopo aver portato a Milanello i vari Musacchio, Rodriguez, Kessie e André Silva, adesso è la volta di Conti, terzino in forza all'Atalanta e cresciuto proprio nelle giovanili orobiche. Ieri la giornata clou per sbloccare la trattativa: un incontro di tre ore, al termine del quale le parti hanno stato raggiunto un mezzo punto di incontro. Mezzo, perché la distanza tra la proposta del Milan e la richiesta dell'Atalanta non è ancora colmata del tutto. Ma la sensazione è che presto arriverà la fumata bianca.



Dicevamo delle distanze tra domanda e offerta. L'Atalanta, che per Conti chiedeva inizialmente 30 milioni di euro, ha ammorbidito la sua posizione ed è arrivata a pretenderne 24-25. Il motivo dello sconto è da ricercarsi, in parte, nel pressing perpetuato dal giocatore e dal suo agente, che hanno più volte fatto capire di gradire l'opzione Milan. Insomma, l'Atalanta ha applicato un non trascurabile sconto al prezzo iniziale di Conti, e adesso tocca al Milan fare il passo decisivo per chiudere la trattativa. I rossoneri, dal canto loro, hanno alzato la loro offerta dagli iniziali 18 milioni di euro agli attuali 22-23.



La chiusura della trattativa è dietro l'angolo, soprattutto se il Milan si deciderà ad alzare l'asticella a 24-25. Fassone da una parte e Percassi dall'altra sono al lavoro per trovare un punto d'intesa. Il club di via Aldo Rossi potrebbe anche scegliere di rinunciare al 30% sulla eventuale e futura vendita di Petagna o di inserire nell'operazione alcune contropartite tecniche provenienti dal proprio vivaio. Conti, intanto, ha già trovato l'accordo con i rossoneri. Per lui è previsto un quinquennale da due milioni di euro a stagione. Lunedì è previsto l'incontro decisivo che dovrebbe, finalmente, sancire il passaggio di Andrea Conti al Milan.

