CALCIOMERCATO INTER/ News, Comunicato ufficiale su Borja Valero: la Fiorentina attende offerte! Ultime Notizie

Borja Valero contrastato da Joao Mario (Lapresse)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: APERTURA PER BORJA VALERO – In questa sessione di calciomercato estivo l'Inter sta cercando un nuovo elemento di qualità da inserire nel proprio centrocampo e l'indiziato numero uno per il ruolo è stato individuato in Borja Valero, mediano spagnolo di proprietà della Fiorentina. Dopo tante indiscrezioni di mercato emerse nei giorni scorsi, lo stesso club viola ha deciso di pubblicare un comunicato ufficiale sul proprio sito spiegando il proprio punto di vista: "ACF Fiorentina riguardo alle ultime voci, ricostruzioni, retroscena e presunte dichiarazioni comparse su siti internet e mezzi di comunicazione circa il rapporto tra il Club e Borja Valero tiene a precisare, come accaduto nella precedente sessione di mercato per altri suoi atleti, che il calciatore è sotto contratto con la Società sino al 2019 e non è mai stato messo sul mercato. Come per tutti i suoi tesserati vale la linea data della Società all’inizio di questo nuovo ciclo che, chi veste la maglia viola deve farlo nella piena soddisfazione, convinzione e motivazione. Solo nel caso contrario, preso atto della volontà di un calciatore di proseguire altrove la propria carriera, la Fiorentina è disposta a discutere e valutare proposte serie nel momento in cui vengano presentate ufficialmente e con estrema chiarezza da ogni singolo calciatore alla Società." A questo punto si attende solamente l'affondo dell'Inter che potrebbe avvenire con un'offerta nella prossima settimana. CLICCA QUI PER LEGGERE IL COMUNICATO SU FIORENTINA.IT

CALCIOMERCATO INTER NEWS: IL PARERE DI RANIERI – L'Inter, in questa prima parte del calciomercato estivo, si è dedicata soprattutto alle cessioni dovendo rientrare nei parametri imposti dall'Uefa. C'è chi però indica già un grande acquisto per i nerazzurri, ovvero l'arrivo di Luciano Spalletti in panchina, di cui ha parlato il collega ed ex interista Claudio Ranieri alla Gazzetta dello Sport: "Se l'Inter è da ricostruire? No. Qualcosa di importante c’è già. Spalletti ha un caratterino ma può diventare il leader della nuova Inter. Troverà le parole giuste per spiegare il nuovo corso ai suoi allievi. Però c’è un problema da risolvere subito: l’Inter sembra la sala d’aspetto di un aeroporto internazionale. È tutto un partire e arrivare. Serve creare un’identità. Tra i giocatori mi piace Gagliardini, nonostante l’errore che ha commesso nella semifinale dell’Europeo Under 21. Ma non solo lui. Inter e Milan hanno proprietà cinesi? Sono contento che il governo cinese abbia posto dei limiti all’operazione calcio. Non sono contrario ad aprire le porte ai nuovi ricchi. Ponendo, però, qualche paletto. I cinesi sono proprietari di Milan e Inter, e leggo di interessamenti per altri club. Ci lasciamo comprare tutta la Serie A? Negli altri Paesi i grandi imprenditori diventano partner, non padroni. In Spagna le squadre simbolo, cioè Real Madrid e Barcellona, hanno come riferimento i tifosi-soci. In Germania non hanno bisogno dei soldi cinesi. Noi siamo economicamente deboli e quindi troppo vulnerabili."

