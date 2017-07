CALCIOMERCATO INTER/ News, In arrivo il giovane Odgaard, Ferroni: "Salcedo e Pellegri..." (Ultime notizie)

Pietro Pellegri (Lapresse)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: IN ARRIVO IL GIOVANE ODGAARD – L'Inter sta pensando a rinforzare il proprio reparto avanzato con l'acquisto di un nuovo centravanti dal calciomercato, così da permettere al capitano Icardi di rifiatare durente la stagione. Stando alle ultime indiscrezioni, i nerazzurri sarebbero vicinissimi all'acquisto del diciottenne Jens Odgaard, di proprietà del Lyngsby BK. Attaccante danese, ieri sera Odgaard non è stato schierato nel preliminare di Europa League contro il Bangor ed il suo allenatore David Nielsen, interpellato da Bold.dk, ha rivelato di averlo tenuto fuori dal campo proprio a causa dei rumors che lo riguardano: "Odgaard in uscita? Vedremo cosa succederà. Non farlo giocare è stata una scelta mia, bisogna restare concentrati sull'Europa League. Non è un segreto che ad Odgaard sta per succedere qualcosa di importante." Staremo dunque a vedere se sarà lui il vice-Icardi per Spalletti.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: FERRONI SU PELLEGRI E SALCEDO – L'Inter vanta uno dei migliori settori giovanili d'Italia ed in fase di calciomercato è sempre molto attenta ai talenti del panorama internazionale. Per questa ragione, i nerazzurri sembrano aver messo le mani sui due attaccanti classe 2001 Salcedo Mora, di orgini colombiane, e Pietro Pellegri, di proprietà del Genoa. Intervistato da Tuttomercatoweb.com, l'ex rossoblu Armando Ferroni ha espresso il suo parere su questi due calciatori di prospetto: "Premesso che ovviamente tutti e due i calciatori devono migliorare, parto da Pellegri per dire che è un giocatore straordinario. Forte fisicamente, nelle giovanili ha sempre fatto la differenza anche grazie alla sua forza fisica. È un talento, il classico golaedor; è molto istintivo. Gioca vicino alla porta, sa tener bene il pallone. In poche parole è un centravanti alla Ibra e già adesso tiene botta nei contrasti con i grandi. Anche come carattere è tosto. Salcedo è un gioielino, ha colpi da calciatore vero. Anche lui è un centravanti: meno fisico rispetto a Pellegri ma sa dribblare e fare assist. Deve migliorare come Pellegri nel piede debole e nel colpo di testa ma ha gran talento nel gioco. Per l'inter sono davvero due grandi colpi, possono arrivare a grandi livelli. Forse il prossimo anno sarebbe più giusto farli andare all'Inter. Quando si parla di queste cifre bisogna poi fare i conti anche con la fame e la voglia di arrivare."

