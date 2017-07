Calciomercato Inter/ News, Quinquennale per Caprari alla Samp, Andreolli verso Cagliari (Ultime notizie)

Calciomercato Inter news - Radja Nainggolan - LaPresse

CALCIOMERCATO INTER NEWS, CAPRARI ALLA SAMP, ANDREOLLI VERSO CAGLIARI (ULTIME NOTIZIE) – In questa prima parte del calciomercato estivo gli sforzi dell'Inter si sono concentrati sopratutto sulle cessioni per ripianare il bilancio e rientrare nei parametri del fair play finanziario. Stando alle indiscrezioni, chi sembra aver salutato i nerazzurri è il giovane attaccante Gianluca Caprari, acquistato dal Pescara lo scorso anno ma dove è rimasto a giocare in prestito finora per trasferirsi in questi giorni alla Sampdoria. Caprari, accordatosi con i liguri per un quinquennale fino al 2022, è stato infatti inserito nell'operazione riguardante il difensore blucerchiato Milan Skriniar, slovacco che ha fatto invece il percorso inverso approdando nella Milano nerazzurra. Un altro giocatore in procinto di lasciare Appiano Gentile è il prodotto del vivaio Marco Andreolli. Il trentunenne difensore ex Chievo sembrava poter rinnovare il proprio contratto in scadenza con l'Inter nel giugno del 2017, ovvero oggi. Secondo le indiscrezioni, su di lui si registra l'interesse del Cagliari.

OFFERTE PER MURILLO (ULTIME NOTIZIE) – Oltre che per ragioni di bilancio, al fine di completare la rosa l'Inter sta valutando diverse cessioni in questa finestra di calciomercato. Tra i giocatori nerazzurri seguiti con più attenzione dagli altri club c'è senza dubbio il centrale colombiano Jeison Murillo. Reduce da una rete ed un assist in 34 presenze totali, nell'ultima stagione Murillo ha mostrato alcuni segni di sbandamento non offrendo sempre l'ottimo rendimento a cui aveva inizialmente abituato in coppia con Miranda ma le proposte per lui non mancano di certo. Sulle tracce del ventiquattrenne Murillo si segnala infatti la presenza di due club turchi, dei francesi del Lille ed in Italia viene monitorato da Sampdoria e Milan. Dopo le voci che lo volevano al Real Madrid durante il campionato, non è da escludere nemmeno l'ipotesi russa per Murillo essendo finito nel mirino dello Zenit San Pietroburgo allenato dall'ex interista Roberto Mancini, società pronta a farsi avanti con 15 milioni di euro per il suo cartellino.

L'OFFERTA PER NAINGGOLAN (ULTIME NOTIZIE) – In questa sessione di calciomercato, una volta effettuate le cessioni così da rientrare nelle regole imposte dal financial fair play dell'Uefa, l'Inter cercherà il grande colpo dell'estate. Dopo i tanti rumors delle ultime settimane, pare che i nerazzurri vogliano fare sul serio per un calciatore della Roma, ovvero il centrocampista Radja Nainggolan. Già pupillo in giallorosso del neo tecnico Luciano Spalletti, Nainggolan è uno dei top player del nostro campionato e la sua cessione potrebbe avvenire a causa del mancato addio di Kostas Manolas, centrale che avrebbe rifiutato il trasferimento allo Zenit di San Pietroburgo. Secondo le indiscrezioni, l'Inter starebbe preparando l'assalto al belga Nainggolan con un'offerta da 40 milioni di euro più il cartellino del montenegrino Stevan Jovetic, valutato 15 milioni ed elemento che farebbe comodo alla Roma visto l'addio di Salah. Tuttavia, la proposta non sembra essere sufficiente, visto che i giallorossi valutano 10 milioni l'ex viola, e non sono da escludere ulteriori rilanci da qui a fine agosto.

LUCAS RESTA LONTANO (ULTIME NOTIZIE) – Oltre alla possibilità di acquistare un nuovo centravanti da alternare al capitano Icardi nel corso della stagione, l'Inter sta cercando nuovi rinforzi pure sugli esterni in questo calciomercato. Stando alle indiscrezioni, i nerazzurri hanno da tempo preso in considerazione di tornare a cercare il brasiliano Lucas Moura, di proprietà del Paris Saint-Germain. Già accostato all'Inter prima di approdare nella squadra transalpina, Lucas sembra però concentrato a far bene solamente con il Psg, dato che in un'intervista al sito del club ha affermato nuovamente: "Qui giochiamo ogni anno per vincere, io sto migliorando stagione dopo stagione. Il PSG è un grandissimo club che fa sempre il massimo per vincere." Probabile dunque che l'Inter decida di puntare su altri nomi e non è in ogni caso da escludere che il club cinomeneghino possa tornare a parlare con il Paris Saint-Germain di due giocatori in particolare, ovvero Blaise Matuidi per il centrocampo ed Angel Di Maria per l'attacco.

PARLA IL PADRE DI PELLEGRI (ULTIME NOTIZIE) - Per volere della proprietà Suning, l'Inter sta seguendo con grande attenzione i giovani talenti in fase di calciomercato. L'ultimo talento su cui i nerazzurri avrebbero messo le mani è l'attaccante classe 2001 Pietro Pellegri, destinato a rimanere in prestito al Genoa per altri due anni. Intervistato dal Corriere dello Sport, il padre del calciatore, il signor Marco Pellegri, ha parlato del futuro del figlio: "Leggo quello che sta succedendo dai giornali e aspetto anche perché il mercato non è ancora aperto. La valutazione di 30 milioni? Sono tanti soldi… Come padre di fronte a certi numeri i sentimenti sono contrastanti: c’è la soddisfazione per quello che potrebbe capitare a mio figlio, ovvero l’arrivo in un grande club come l’Inter, ma sono anche un genoano che vedrebbe partire un suo giocatore di talento. Sono convinto che la società prenderà la decisione più giusta e spero che abbia dei vantaggi. Come sta Pietro? Si sta già allenando da solo perché vuole farsi trovare pronto all’inizio della preparazione. Come lo trovo dopo le notizie del trasferimento all'Inter? Sta vivendo questo momento serenamente perché sa che rimarrebbe altri due anni nel Genoa, il club del quale è tifoso e al quale è legatissimo. Lui tiene i piedi ben saldi a terra e non si fa condizionare nella vita di tutti i giorni esattamente come non si è emozionato quando all’ultima giornata è stato titolare contro la Roma. Nel riscaldamento non avvertiva la pressione dello stadio e in campo lo ha dimostrato segnando e non avendo paura nei duelli con De Rossi e Manolas."

CALCIOMERCATO INTER NEWS, ATTENZIONE ALL'ARSENAL SU DALBERT -

Tra gli obiettivi di calciomercato dell'Inter c'è anche il calciatore del Nizza Dalbert, terzino di grande qualità e tecnica che nel tempo ha dimostrato di avere anche ampi margini di miglioramento. Secondo quanto riportato da Sky Sport pare che sul calciatore in questione ci sarebbe anche il forte pressing dell'Arsenal che si sarebbe portato in vantaggio per il calciatore. Suning ha la potenza economica per fare un controsorpasso anche se al momento non sembrerebbe proprio facile chiudere quest'affare.

Intanto il Nizza fa sapere che per cedere il calciatore aspetterà il pagamento per intero della clausola rescissoria che arriva a toccare i trenta milioni di euro. Il classe 1993 Dalbert è un terzino sinistro di spinta che può giocare anche a centrocampo. Nell'ultima stagione è stato uno dei veri crack di una squadra che ha stupito veramente tutti sia per intensità di manovra che per la freschezza del gioco sulle corsie esterne.

PARLA L'AGENTE DI MARCO BENASSI (ULTIME NOTIZIE) – Nonostante Marco Benassi non sia più da tempo un calciatore dell'Inter, gli occhi dei nerazzurri non hanno mai smesso di seguirlo. Il centrocampista di Modena classe 1994 fu acquistato appena diciassettenne dal club meneghino che prima lo girò in prestito al Livorno per poi farlo andare a giocare in comproprietà a Torino. Furono i granata poi ad aggiudicarselo alle buste nell'estate del 2015 superando i nerazzurri che avevano offerto 2.9 e portandoselo a casa con appena 3.5 milioni di euro.

Ne ha parlato di questa situazione l'agente del ragazzo, Francesco Romano, ai microfoni di Calciomercato24.com: "Marco Benassi è uno dei simboli del Torino. Sia l'Inter che i granata però sono progetti interessanti". Le sue parole fanno seguito a quelle che arrivano dal raduno dell'Italia all'Europeo Under 21 dove Benassi sottolineava sulla possibilità di andare via che era pronto a tutto. Sarà interessante vedere se ci sarà un ritorno di fiamma.

© Riproduzione Riservata.