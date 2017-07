CALCIOMERCATO JUVENTUS/ News, Bianconeri attenti a Manolas! E Deulofeu... (Ultime notizie)

Kostas Manolas (Lapresse)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: MANOLAS PER LA DIFESA – Al fine di riconfermarsi ai vertici del calcio italiano ed europeo, la Juventus sta monitorando i profili di diversi giocatori in questo calciomercato estivo. In particolare, per quanto riguarda il reparto arretrato, i bianconeri starebbero valutando il centrale greco Kostas Manolas, di proprietà della Roma. Nei giorni scorsi sembrava che Manolas si stessa per trasferire in Russia allo Zenit di San Pietroburgo allenato da Roberto Mancini ma il difensore ha rifiutato la destinazione all'ultimo momento. Stando alle indiscrezioni, la Juventus pensava a Manolas da prima dell'interesse russo ed ora potrebbe tornare a farsi sotto con la Roma per aggiudicarselo, in virtù dei buoni rapporti in seguito al passaggio in bianconero di Pjanic e specialmente se dovesse realmente perdere Leonardo Bonucci, sempre accostato ai londinesi del Chelsea.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: BUCCHIONI PARLA DI DEULOFEU – La Juventus vuole rinnovare gli esterni d'attacco in questa sessione di calciomercato ed infatti il colombiano Juan Cuadrado potrebbe salutare i bianconeri. Nell'editoriale per Tuttomercatoweb.com, il giornalista Enzo Bucchioni ha indicato nell'ex milanista Gerard Deulofeu, di ritorno al Barcellona via Everton dopo il prestito in Serie A, come nuovo obiettivo della dirigenza juventina: "La Juve ha deciso per Berna dopo aver mollato Douglas Costa che occuperebbe la casella da extracomunitario per la quale Marotta pensa invece fortemente a Danilo del Real. La vicenda Dani Alves ha aperto un buco da colmare subito. Marotta sta puntando anche Deulofeu che il Barca ha riportato a casa ma non sa ancora se tenere o meno. Lo spagnolo potrebbe sostituire Cuadrado che ha molto mercato e non è fra gli incedibili. Ma non possono essere questi i grandi nomi per la Juve, i colpi veri saranno a sorpresa."

