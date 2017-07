CALCIOMERCATO JUVENTUS/ News, Ruben Neves è il nome nuovo per il centrocampo (Ultime notizie)

Il presidente Andrea Agnelli (Lapresse)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: RUBEN NEVES A CENTROCAMPO – E' risaputo che la Juventus, da diverse sessioni di calciomercato, è alla ricerca di nuova qualità da inserire nella propria mediana. Il mancato arrivo di Axel Witsel a gennaio è l'esempio più clamoroso ed anche in questa finestra estiva i bianconeri inseguono diversi nomi in questo senso, da Matuidi del Psg a N'Zonzi del Siviglia. Stando alle ultime indiscrezioni emerse dalla stampa portoghese di A Bola, la Juventus avrebbe messo gli occhi anche su un altro centrocampista, ovvero il lusitano Ruben Neves di proprietà del Porto. Mediano classe 1997 reduce dall'Europeo Under 21 in Polonia e capace di giocare sia da mezzala che da esterno destro, Ruben Neves nell'ultima stagione ha realizzato una rete in appena 18 presenze, attirando su di sè l'interesse di vari club tra cui la Juventus appunto. Tuttavia, i bianconeri potrebbero decidere di puntare su un elemento più esperto avendo a disposizione già il giovane Rodrigo Bentancur in quel reparto.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: MICHELETTI PARLA DI BERNARDESCHI – La Juventus vuole rinforzare il proprio reparto avanzato con l'innesto di almeno un nuovo esterno offensivo in questo calciomercato. Il brasiliano Douglas Costa, vista la richiesta del Bayern Monaco, appare ora più lontano mentre stanno risalendo le quotazioni di Federico Bernardeschi della Fiorentina. Intervenuto a TMW Radio, il giornalista Giorgio Micheletti ha offerto il suo parere in merito alla valutazione del fantasista viola: "Bernardeschi vale 40 milioni di euro? Assolutamente no, in un mercato normale il calciatore della Fiorentina avrebbe una valutazione tra i 15 e i 20 milioni. E' sicuramente un ragazzo di prospettiva, calato in una realtà dove debba inserirsi può aumentare di prezzo se capisce come si fa a crescere. Altrimenti, credo che la sua valutazione sia quella."

