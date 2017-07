CALCIOMERCATO MILAN/ News, I rossoneri prendono tempo per Calhanoglu, Ranieri: "Donnarumma..." Ultime notizie

L'amministratore delegato Marco Fassone (Lapresse)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: CALHANOGLU TROPPO PRESTO – In questa fase iniziale del calciomercato estivo il Milan si sta rivelando il club più attivo, dovendo anche completare l'organico in tempi brevi visto il preliminare di Europa League di fine luglio. Tra i nomi caldi accostati ai rossoneri nell'ultima settimana spicca quello del turco Hakan Calhanoglu, di proprietà del Bayer Leverkusen. Ideale come interno di centrocampo ma in grado di giocare pure da esterno d'attacco, per il cartellino di Calhanoglu il club delle Aspirine non sembra minimamente intenzionato ad abbassare la richiesta di 30 milioni di euro. Il Milan sarebbe più orientato a spenderne una ventina e, avendo chiuso da poco l'acquisto di Borini dal Southampton, potrebbe decidere di ritentare più avanti durante l'estate l'assalto a Calhanoglu, ricordando pure che la sessione di calciomercato inizierà ufficialmente solo il prossimo 3 di luglio.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: RANIERI PARLA DI DONNARUMMA – Il tormentone di calciomercato relativo a Gianluigi Donnarumma sembra destinato a tenere banco ancora a lungo in casa Milan. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il nuovo allenatore del Nantes Claudio Ranieri ha offerto il suo parere al riguardo spiegando: "Io sto con Donnarumma e Raiola. Non c’entrano niente i soldi. Ed è ridicolo parlare di tradimento. Il nocciolo del problema è che il giocatore rinnoverà il contratto con il Milan solo se crederà al progetto di rilancio presentato dai nuovi proprietari del club rossonero. Raiola tempo fa aveva detto: “Un talento come Donnarumma merita di far parte di una grande squadra”. Il Milan oggi vale le 5-6 formazioni leader del calcio europeo? I soldi non c’entrano. L’offerta economica dei dirigenti rossoneri è ottima. E’ una questione di ambizioni. Di percorso professionale. Se Donnarumma, che so, dovesse andare al Real Madrid nei prossimi dieci anni di carriera potrebbe vincere due-tre Champions, giusto? È normale che abbia dei dubbi. È giusto che abbia dei dubbi. Invece lo accusano di essere un traditore. Se deciderà di restare al Milan il suo sarà un grande atto di amore nei confronti del mondo rossonero."

© Riproduzione Riservata.