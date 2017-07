CALCIOMERCATO MILAN/ News, Sergio Rico l'ultima idea per il post Donnarumma (Ultime notizie)

La dirigenza rossonera (Lapresse)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: SERGIO RICO PER LA PORTA – In casa Milan il tormentone di calciomercato legato al rinnovo di Gianluigi Donnarumma farà discutere ancora per molto tempo ed in orbita rossonera continuano a moltiplicarsi i nomi di possibili sostituti per il diciannovenne. Stando alle indiscrezioni della stampa iberica di Cadena COPE, i rossoneri starebbero monitorando con grande interesse il profilo di Sergio Rico, estremo difensore spagnolo di proprietà del Siviglia dove gioca titolare. Reduce da 62 reti subite in 47 gare mantenendo inviolata la propria porta in 17 occasioni e conquistando il quarto posto nella Liga, Sergio Rico è un ventitreenne dal talento assicurato e con un futuro molto luminoso ma, per aggiudicarselo, il Milan dovrà battere la concorrenza delle inglesi di Liverpool ed Everton oltre a fare i conti con una clausola rescissoria fissata a 30 milioni di euro.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: ORSI PARLA DI BORINI – Il Milan continua a dimostrarsi la società più attiva di questo calciomercato estivo. Nelle ultime ore, infatti, i rossoneri hanno praticamente chiuso per l'acquisto di Fabio Borini dal Sunderland, club retrocesso in Championship dalla Premier League, di cui si aspetta solamente l'ufficialità della firma nero su bianco. Intervenuto a Radio radio, l'ex portiere Fernando Orsi ha fornito il suo parere sull'arrivo di Borini al Milan, sottolineando come la squadra cinomeneghina abbia battuto la concorrenza della Lazio: "Ora la Lazio dirà che non ha mai trattato Borini, ma in realtà sono anni che provano a prenderlo. Il Milan ha trovato questa opportunità, gli serviva questa alternativa per gli esterni d’attacco. Non mi entusiasma come giocatore, ma il Milan mi sta comunque sorprendendo per come va sull’obiettivo e per le idee che ha. Non chiare, chiarissime. Inoltre la società consegna a Vincenzo Montella una squadra praticamente fatta all’inizio del ritiro."

© Riproduzione Riservata.