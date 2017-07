Calciomercato Milan/ News, UFFICIALE Fabio Borini è un calciatore rossonero (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Fabio Borini - LaPresse

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, UFFICIALE L'ACQUISTO DI BORINI (ULTIME NOTIZIE) - Il Milan continua a dimostrarsi la regina del calciomercato in questa prima parte della sessione estiva. Era nell'aria da diversi giorni ma i rossoneri, tramite il proprio sito, hanno ufficializzato l'acquisto di Fabio Borini, ala classe 1991 proveniente dal Sunderland. Ecco una parte del comunicato emesso dal Milan sul proprio portale: "Il Milan ha definito l'acquisto di Fabio Borini dal Sunderland. È il secondo attaccante dopo André Silva e il quinto volto nuovo di questa sessione di calciomercato. Ecco il testo del comunicato: AC Milan comunica di aver acquisito dal Sunderland AFC le prestazioni sportive di Fabio Borini. La formula del contratto prevede un prestito con obbligo di riscatto per l’acquisizione a titolo definitivo dell’attaccante italiano." Reduce da appena due reti in 26 apparizioni con i biancorossi nell'ultima stagione, retrocessi in Championship dall'ultimo posto della Premier League, Borini cerca ora il riscatto con il Milan, società che ha battuto la concorrenza della Lazio per aggiudicarselo. CLICCA QUI PER LEGGERE IL COMUNICATO SU ACMILAN.COM

LAPADULA VICINO AL GENOA (ULTIME NOTIZIE) - Il Milan sembra vivere l'ennesima rivoluzione in questo calciomercato estivo ed uno dei reparti più ritoccati in vista della nuova stagione sarà senza dubbio quello avanzato. Arrivato Andrè Silva dal Porto e con i rossoneri sulle tracce di Nikola Kalinic della Fiorentina, a Milanello non sembra esserci più spazio per l'italoperuviano Gianluca Lapadula, arrivato all'inizio della passata stagione dal Pescara. Dopo esser stato accostato ai viola toscani come possibile contropartita per arrivare all'attaccante croato, secondo le ultime indiscrezioni Lapadula sarebbe ormai ad un passo dal Genoa. Reduce da 8 reti e 4 assist in 29 apparizioni complessive, Lapadula viene valutato dal Milan non meno di 15 milioni di euro e la prossima settimana sarà decisiva se i rossoblu liguri vorranno limare la distanza presente attualmente visti i 12 milioni offerti.

SUSO VIA? C'E' CUADRADO CON DE SCIGLIO A TORINO (ULTIME NOTIZIE) - Il Milan è certamente la squadra più attiva in questo calciomercato estivo e sono diverse le zone del campo rossonere che potrebbero vivere delle rivoluzioni. Dopo le partenze di Ocampos e Deulofeu, sull'esterno d'attacco il Milan potrebbe anche perdere lo spagnolo Suso, recentemente uscito allo scoperto lamentando il mancato rinnovo del contratto con adeguamento dell'ingaggio. Se suso dovesse realmente lasciare Milanello, stando ai rumors di Marca, il club cinomeneghino potrebbe intavolare una trattativa con la Juventus per Juan Guillermo Cuadrado, colombiano messo sul mercato dall'ad Marotta. Valutato 30 milioni di euro dai bianconeri, Cuadrado era già stato accostato al Milan nel recente passato e la Juventus potrebbe decidere di ascoltare i rossoneri nell'ottica di acquistare un nuovo esterno destro basso come Mattia De Sciglio, da anni nel mirino del club di Agnelli.

VANGIONI TORNA AL RIVER? (ULTIME NOTIZIE) - In casa Milan, oltre ai movimenti in entrata, si sta lavorando pure su diverse cessioni prima della fine del calciomercato estivo. Stando alle ultime indiscrezioni, chi potrebbe lasciare i rossoneri è il terzino argentino Leonel Vangioni, arrivato all'inizio della passata stagione dal River Plate a parametro zero. Reduce da appena 943 minuti in 15 apparizioni complessive, il trentenne Vangioni da settimane viene accostato a diversi club italiani, come ad esempio la neo promossa Spal ed il Genoa, ma per lui si profila ora un clamoroso ritorno in patria. Stando ai rumors di mercato infatti, proprio i biancorossi del River Plate starebbero avendo dei contatti con il Milan per riportare Vangioni nel campionato argentino.

CONCORRENZA PER KALINIC (ULTIME NOTIZIE) - Il Milan, nonostante l'acquisto di Andrè Silva, è alla ricerca di un nuovo centravanti dal calciomercato così da permettere all'attaccante lusitano di ambientarsi in Serie A senza fretta. Il nome caldo accostato da settimane ai rossoneri è quello di Nikola Kalinic, di proprietà della Fiorentina. Tuttavia, il Milan ed i viola appaiono ancora piuttosto lontani vista la distanza tra domanda ed offerta: il club lombardo non vorrebbe spendere più di 20-25 milioni di euro mentre i toscani non hanno la minima intenzione di scendere dalla richiesta di 30 milioni. Secondo quanto rivelato da TalkSport, se il Milan vorrà aggiudicarsi Kalinic dovrà però fare i conti con la concorrenza dell'Everton. La squadra di Liverpool potrebbe infatti decidere di farsi avanti con la somma richiesta dalla Fiorentina e spingere il Milan verso altri obiettivi.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SUSO BORBOTTA: ASPETTO DA DICEMBRE DI RINNOVARE -

La situazione di calciomercato legata a Suso in casa Milan si sta complicando. Il calciatore spagnolo non è più considerato un punto fermo, anzi potrebbe anche partire e questo non fa piacere allo stesso ragazzo che confida di aver rifiutato diverse importanti offerte per rimanere a Milano. Ai microfoni di Sky Sport parla però ancora da giocatore rossonero: "Penso che il Milan stia facendo un grande calciomercato con una squadra che potrà competere in ogni competizione. Il nostro obiettivo deve essere quello di tornare in Champions League".

Anche se specifica: "Voglio ringraziare i tifosi per le numerose manifestazioni d'affetto nei miei confronti. Abbiamo avuto con la società un incontro a dicembre, ma ora stanno dando priorità ad altre cose. Io ho tre offerte da squadre che faranno la Champions League ma voglio stare qui per i tifosi, il mister e la società. Sto aspettando da dicembre e avevo un accordo. Avevo parlato con Fassone e mi aveva detto che non c'erano problemi per il rinnovo. Hanno il numero del mio procuratore".

INCONTRO CON L'AGENTE DI CARLOS BACCA (ULTIME NOTIZIE) – Il futuro di Carlos Bacca sarà lontano da Milano questo è sicuro e la situazione si dovrà assolutamente risolvere in questa sessione di calciomercato. Nonostante le parole del colombiano, che si è detto pronto a rimanere anche se la concorrenza aumenterà. Dopo l'arrivo di Andrè Silva però potrebbe approdare in rossonero anche Nikola Kalinic, situazione che bloccherebbe definitivamente la sua possibilità di giocare e forse gli darebbe il via per lasciare Milano.

Secondo quanto riportato da Sky Sport nelle prossime ore il calciatore e il suo procuratore potrebbero incontrare i vertici del club rossonero per trattare questo suo addio alla maglia del club meneghino. Carlos Bacca e il suo entourage sarebbero pronti a partire anche in prestito, ma il Milan spinge per la cessione a titolo definitivo anche se sarà assai complicato recuperare i soldi che i rossoneri hanno sborsato due anni fa per farlo arrivare in Italia dal Siviglia. Staremo a vedere quali saranno le evoluzioni dopo questo incontro tra le parti.

