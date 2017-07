CALCIOMERCATO NAPOLI/ News, Concorrenza dello Sporting per Berenguer ma lui... (Ultime notizie)

Alejandro Berenguer (Lapresse)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: CONCORRENZA SPORTING PER BERENGUER – In questa sessione di calciomercato estivo il Napoli è alla ricerca di nuovi esterni offensivi da alternare al trio composto da Callejon-Mertens-Insigne. Per Ounas dal Bordeaux ormai manca solo l'ufficialità ma gli azzurri continuano a seguire anche altri profili di questo tipo, su tutti quello di Alejandro Berenguer, di proprietà dell'Osasuna. Nonostante la retrocessione in Segunda Division, nell'ultima stagione Berenguer si è messo in luce con 2 reti e 7 assist in 31 presenze complessive a fronte dei suoi ventuno anni di età. Stando alle ultime indiscrezioni, la prossima settimana sarà decisiva perchè il Napoli incontri l'Osasuna e chiudere l'operazione così da eludere l'inserimento dei portoghesi dello Sporting di Lisbona, in cerca di giocatori con quelle caratteristiche dato il modulo impiegato in campo.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: MONTERVINO SUI PORTIERI – In casa Napoli continua a tenere banco il tormentone di calciomercato legato alla permanenza di Pepe Reina tra i pali. Intervistato da Il Roma, l'ex azzurro Francesco Montervino ha espresso il suo parere sulla vicenda ed a proposito dei possibili profili indicati per sostituire Reina: "Ma è il tipico gioco delle parti: magari lo spagnolo ha chiesto un triennale e lui non vuole accontentarlo, alla fine si accorderanno a metà strada, ad esempio per un rinnovo fino al 2019. E comunque, da tifoso azzurro, mi auguro che Pepe possa restare anche in futuro. L’ultima annata non è stata eccezionale ma le sue qualità e la sua importanza all’interno dello spogliatoio sono fuori discussione. Rulli? Non lo conosco, non giudico, ma in Italia ci sono tanti portieri importanti in prospettiva che possono sostituire in futuro lo spagnolo, uno su tutti Meret, ma anche Perin e Neto. Il Napoli ha dirigenti eccezionali e farà la scelta giusta."

