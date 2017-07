CALCIOMERCATO NAPOLI/ News, Ecco la formula per arrivare a Rulli! (Ultime notizie)

Il direttore sportivo Giuntoli (Lapresse)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: LA STRATEGIA PER RULLI – Il Napoli, a causa della vicenda di calciomercato relativa al rinnovo dello spagnolo Pepe Reina, è alla ricerca di nuovi portieri su cui puntare da qui all'immediato futuro. Uno dei nomi più caldi accostati agli azzurri in questo senso nelle ultime ore è quello di Geronimo Rulli, estremo difensore classe 1991 di proprietà della Real Sociedad, squadra che lo ha riscattato lo scorso gennaio per 7 milioni. L'ostacolo per arrivare a Rulli è al momento però rappresentato da un diritto di riacquisto da 14 milioni di euro che gli inglesi del Manchester City. Il Napoli ora spera che il club di Guardiola, tecnico deciso a puntare su altri portieri, lo ricompri comunque per poi chiedere un prestito con diritto di riscatto. Difficile che si possa invece parlare di uno scambio tra Napoli e Manchester City dato che l'interesse di Guardiola per Reina non verrebbe nemmeno preso in considerazione con il rinnovo del contratto sempre più vicino.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: STOPYRA PARLA DI OUNAS – Il Napoli è alla ricerca di nuovi esterni offensivi in questo calciomercato. Gli azzurri cercano infatti elementi validi da alternare al trio Callejon-Mertens-Insigne durante la stagione ed ormai manca solo l'ufficialità dell'acquisto di Adam Ounas, ala marocchina proveniente dal Bordeaux. Intervistato da Il Mattino, il responsabile del settore giovanile dei girondini nonchè suo scopritore Yannick Stopyra ha parlato proprio di lui spendendo parole d'elogio: "Ounas è un giocatore fuori dagli schemi che può cambiare la partita da un momento all'altro. Oggi la maggior parte dei calciatori sono fin troppo ordinati e schematici. Lui invece ha quella pazzia giusta per far saltare il banco. È un rivoluzionario del calcio. Ha carattere, cosa per me è un pregio. Nel calcio d'oggi, zeppo di calciatori troppo educati, è importante avere della personalità per venire fuori dalle situazioni di gioco complicate. È uno di quei calciatori per i quali la gente paga il biglietto dello stadio. Se avrà pazienza potrà migliorare moltissimo ed essere utile quanto prima."

