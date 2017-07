CALCIOMERCATO ROMA/ News, Benedetto come vice-Dzeko, UFFICIALE Doumbia allo Sporting (Ultime notizie)

Il direttore sportivo Monchi (Lapresse)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: BENEDETTO VICE-DZEKO – La Roma, oltre a cercare nuovi esterni offensivi, da questo calciomercato avrebbe bisogno anche di un nuovo centravanti da alternare al bosniaco Edin Dzeko durante la stagione. Uno dei profili accostati ai giallorossi che potrebbe fare davvero comodo alla Roma è quello di Dario Benedetto, attaccante argentino classe 1990 di proprietà del Boca Juniors. Esploso dopo la partenza per la Cina di Carlos Tevez, Benedetto ha fin qui realizzato ben 14 reti e 3 assist in 19 partite stagionali con gli xeneizes, finendo nel mirino di diverse squadre europee. Stando ai rumors più recenti, la Roma avrebbe già sondato il terreno per un eventuale trasferimento di Benedetto nella Capitale ma il Boca Juniors non sembra intenzionato a chiedere meno di 15 milioni di euro per liberare il proprio numero 9 pensando inoltre ad un rinnovo del contratto.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: UFFICIALE DOUMBIA ALLO SPORTING – Tra le varie situazioni interne da risolvere, la Roma ha da poco sistemato quella riguardante Seydou Doumbia in questa prima parte del calciomercato. Rientrato dal prestito in Svizzera al Basilea, Doumbia ha appena firmato un nuovo contratto con i portoghesi dello Sporting Lisbona, dove giocherà in prestito nella prossima stagione. Ecco un estratto del comunicato presente sul sito del club capitolino: "L’AS Roma rende noto di avere sottoscritto con lo Sporting Clube de Portugal il contratto per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2018, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Seydou Doumbia. Il contratto prevede il diritto di opzione da parte del club portoghese per l’acquisto dei diritti a titolo definitivo, condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive." CLICCA QUI PER LEGGERE IL COMUNICATO INTEGRALE SU ASROMA.COM

