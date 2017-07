CALCIOMERCATO ROMA/ News, Interesse per Jovetic e Defrel, Pruzzo: "Se Manolas resta..." (Ultime notizie)

Gregoire Defrel (Lapresse)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: JOVETIC E DEFREL – La partenza di Mohamed Salah spinge la Roma a cercare nuovi attaccanti esterni nel corso di questo calciomercato estivo. Tra i nomi caldi seguiti dai giallorossi in questo senso c'è senza dubbio quello di Stevan Jovetic, fantasista montenegrino di proprietà dell'Inter. L'ex Fiorentina aveva trascorso gli ultimi sei mesi della passata stagione in prestito al Siviglia, dove lo aveva proprio portato il nuovo direttore sportivo Monchi: la Roma, presentando l'offerta giusta, potrebbe strappare Jovetic all'Inter già entro la giornata odierna, vista la necessità dei nerazzurri di ripianare il bilancio a causa del Fair Play Finanziario imposto dall'Uefa. Un altro profilo che potrebbe fare al caso della Roma è quello di Gregoire Defrel, già accostato al club capitolino a gennaio propro per rimpiazzare Salah, allora partito per la Coppa d'Africa. Defrel sarebbe un elemento più che gradito al nuovo allenatore Eusebio Di Francesco avendolo allenato al Sassuolo e, oltre a poter giocare sull'esterno, potrebbe anche essere adattato a centravanti per dare un ricambio valido a Dzeko durante la stagione.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: PRUZZO PARLA DI MANOLAS – Dopo Salah, la Roma sembra destinata ad effettuare almeno un'altra illustre cessione prima della fine del calciomercato. Tra i possibili partenti c'è il greco Kostas Manolas, dato negli ultimi giorni ad un passo dallo Zenit di San Pietroburgo salvo poi registrare un brusco dietro front nella giornata di ieri. Intervenuto a Radio Radio, l'ex bomber romanista Roberto Pruzzo ha offerto la sua opinione in merito alla vicenda Manolas, valutando sia gli aspetti negativi che gli eventuali aspetti positivi: "Alla fine in qualche modo si farà, è un affare per tutti. Il calciatore andrà a guadagnare tanto, la Roma prenderà un bel po' di soldi e Mancini avrà a disposizione un ottimo difensore. Non so se questa frenata sia per la presenza di qualche altro club alle spalle del calciatore, staremo a vedere dove sarà il suo futuro. Certamente, se Manolas dovesse restare a Trigoria, non sarebbe male per la squadra giallorossa."

© Riproduzione Riservata.