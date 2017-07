Calciomercato Genoa/ News, il grifone punta il calciatore dell'Inter Bakayoko (Ultime notizie)

Calciomercato Genoa, Giovanni Simeone - La Presse

CALCIOMERCATO GENOA NEWS, ECCO BAKAYOKO -

Il Genoa sta per formalizzare l'acquisto di Alex Mohamed Bakayoko dall'Inter in questa sessione di calciomercato. Il calciatore classe 1998 rientrerebbe, come riporta sul suo portale Gianluca Di Marzio, nell'operazione che ha consentito ai nerazzurri di mettere le mani sul giovanissimo e talentuoso Pietro Pellegri. Esterno d'attacco dotato di grande ritmo è un classe 1998 che potrebbe già da questa stagione iniziare ad avere spazio in prima squadra.

Nato a Parigi gioca prevalentemente sulla corsia destra, ma si può disimpegnare anche al centro come a sinistro. Il club meneghino l'ha acquistato nell'estate del 2014 dai Red Star, dimostrando di essere nel tempo diventato un ragazzo di grande personalità. Sicuramente c'è tempo per crescere ancora, ma Bakayoko nel Genoa potrebbe avere tempo per migliorare ancora e dimostrare se nella massima categoria potrà dire la sua.

NEL MIRINO GUILLERMO MARIPAN (ULTIME NOTIZIE) – Il Genoa sta cercando giocatori importanti per il reparto arretrato, mettendo nel mirino Guillermo Maripan secondo Il Secolo XIX. Questi dovrebbe arrivare dall'Universidad Catolica che sicuramente si è dimostrato ragazzo di ottime qualità. Sembra che per arrivare a questo giovane calciatore servano circa due milioni di euro. Nato a Vitacura in Cile nel maggio del 1994 è un roccioso difensore centrale destro naturale di 193 centimetri.

Cresciuto nell'Universidad Catolica ha dimostrato di essere un calciatore con buone potenzialità. Sicuramente a Genova potrà trovare anche calciatori esperti che gli daranno i consigli giusti per ambientarsi e migliorare anche nel calcio italiano dove avrà tempo per crescere e magari diventare una bandiera della squadra rossoblù. Staremo a vedere se questa trattativa andrà a buon fine.

