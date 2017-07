CALCIOMERCATO JUVENTUS/ News, Lemar la soluzione più abbordabile ma che concorrenza... (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Federico Bernardeschi - LaPresse

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, LEMAR L'ALTERNATIVA ABBORDABILE (ULTIME NOTIZIE) - In questa prima parte del calciomercato estivo è risultato molto chiaro che la Juventus stia cercando nuovi esterni offensivi per migliorare il proprio reparto avanzato. I nomi in questo senso infatti non mancano in orbita bianconera e, detto di Douglas Costa del Bayern Monaco e Federico Bernardeschi della Fiorentina, sembrano ora risalire le quotazioni del francese di origini guadalupesi Thomas Lemar, di proprietà del Monaco. Reduce da 14 reti e 17 assist in 55 presenze totali culminate con la vittoria della Ligue 1, Lemar ha attirato su di sè le attenzioni non solo della Juventus ma pure di altri importanti club europei, su tutti i londinesi dell'Arsenal guidati dal tecnico transalpino Arsene Wenger, club che avrebbe individuato nel ventunenne il candidato ideale per rimpiazzare il cileno Alexis Sanchez, in procinto di salutare i Gunners stando ai rumors. In ogni caso, per aggiudicarsi le prestazioni di Lemar, la Juventus dovrà lavorare a partire da una base di 30 milioni di euro per il suo cartellino.

BERNARDESCHI CON DANILO (ULTIME NOTIZIE) - La Juventus sta pensando a rinforzare il proprio organico in varie zone del campo nel corso di questa sessione di calciomercato. Per quanto riguarda il terzino destro, detto della partenza di Dani Alves che ha rescisso il contratto nella giornata di ieri, il nome su cui i bianconeri sembrano voler concentrare i propri sforzi è quello di Danilo, di proprietà del Real Madrid. Lo status di extracomunitario del calciatore brasiliano cambia però i piani di mercato della Juventus. Tesserato a centrocampo Rodrigo Bentancur dal Boca Juniors, i bianconeri hanno a disposizione solamente un'altra casella da extracomunitario da poter colmare, abbandonando quindi la pista che portava ad un altro brasiliano, quel Douglas Costa del Bayern Monaco indicato come principale rinforzo per la corsia offensiva. Tutto ciò rilancia dunque le quotazioni di Federico Bernardeschi, ala della Nazionale italiana di proprietà della Fiorentina reduce da un ottimo Europeo con l'Under 21 in Polonia. Per arrivare a Bernardeschi la Juventus dovrà versare nelle casse della Fiorentina circa 40 milioni di euro, la cifra pattuita inizialmente per Douglas Costa e respinta dai bavaresi a fronte della richiesta di 50 milioni.

RILANCIO PER SZCZESNY (ULTIME NOTIZIE) - Oltre ai giocatori di movimento, la Juventus sta meditando anche l'acquisto di un nuovo portiere per questa finestra di calciomercato estivo. Il brasiliano Neto non ha infatti gradito la panchina vissuta alle spalle di Buffon, ormai alle ultime stagioni della sua carriera, e si starebbe trasferendo in Spagna al Valencia, motivo in più per trovare un altro estremo difensore per completare la rosa. Da settimane si parla molto dell'interesse della Juventus nei confronti del polacco Wojciech Szczesny, di rientro all'Arsenal dopo la seconda annata trascorsa in prestito alla Roma. Il contratto del classe 1990 con i Gunners scadrà nel giugno del 2018, ovvero al termine della stagione che sta per cominciare, e la Juventus starebbe preparando un rilancio in seguito alla proposta da 6 milioni di euro respinta dai biancorossi. La Juventus cercherà dunque di chiudere per Szczesny in settimana rilanciando ad 8 milioni di euro contro i 10 richiesti dall'Arsenal.

ATLETICO SU FABINHO (ULTIME NOTIZIE) - E' ormai sotto l'occhio di tutti come la Juventus stia cercando di aggiungere qualità alla propria mediana da diverse sessioni di calciomercato. Tra i nomi accostati ai bianconeri in questo senso c'è senza dubbio quello di Fabinho, centrocampista brasiliano classe 1993 distintosi nell'ultima stagione per aver conquistato la Ligue 1 con il Monaco. Stando alle indiscrezioni della stampa transalpina de L'Equipe, sulle tracce di Fabinho si segnala però ora anche il forte interesse da parte dell'Atletico Madrid, tanto che il club allenato dall'ex interista Diego Simeone sarebbe pronto a presentare un'offerta da 35 milioni di euro per il cartellino del calciatore. La Juventus è senza dubbio orientata a spendere una cifra ben inferiore non essendosi avvicinata nemmeno ai 40 milioni richiesti per N'Zonzi del Siviglia e volendo spenderne una quindicina per arrivare a Matuidi del Psg.

LA FORMULA PER DANILO (ULTIME NOTIZIE) - La Juventus è in cerca di un nuovo terzino destro per sostituire Dani Alves in questa sessione di calciomercato estivo. L'esterno brasiliano ha rotto il rapporto con i bianconeri dopo alcune dichiarazioni poco felici ed ora la Juventus punta ad un elemento di livello per sopperire a quest'illuste partenza. Vista la frenata del Bayern Monaco per l'ala Douglas Costa, risalgono ora le quotazioni di Danilo del Real Madrid. Tra i due giocatori, entrambi extracomunitari, la Juventus ne potrà tesserare solamente uno, avendo accolto l'uruguaiano Rodrigo Bentancur, ed il terzino dei blancos sembra esser stato individuato come giocatore ideale per il ruolo. Stando ai rumors, la dirigenza bianconera vorrebbe aggiudicarsi Danilo con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto mentre il Real Madrid appare abbastanza restio ad accogliere la richiesta italiana. Possibile anche un lavoro sotto traccia per abbassare lo stipendio di Danilo, attualmente di 4 milioni di euro annui.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, SFUMA DEFINITIVAMENTE LA PISTA PAREDES -

La Juventus a lungo ha cercato di sondare la situazione legata a Leandro Paredes in questa sessione di calciomercato. Il centrocampista argentino da tempo era promesso allo Zenit San Pietroburgo di Roberto Mancini, con una frenata improvvisa che aveva fatto pensare al ritorno prepotente della Juventus di Massimiliano Allegri. Non sarà così perché domani mattina ci dovrebbero essere le visite mediche dell'ex centrocampista del Boca Juniors con il club russo.

Secondo quanto riporta il portale di Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato della squadra di Sky Sport, infatti Leandro Paredes si sarebbe deciso di andare a giocare nella Russian League e avrebbe trovato l'accordo economico con il ricco club russo. Al momento la Juventus è costretta a guardare altrove per trovare un centrocampista che abbia le stesse qualità in cabina di regia e che possa dettare i tempi alla squadra.

ORSOLINI RIMARRA' IN BIANCONERO ALMENO PER IL RITIRO (ULTIME NOTIZIE) - La Juventus nel calciomercato di gennaio ha posto le basi per il futuro con l'acquisto dall'Ascoli di Riccardo Orsolini, esterno d'attacco che poi è rimasto per altri sei mesi in prestito nelle Marche. Poco fa il Mondiale Under 19 ne ha confermato le grandi qualità e l'intelligenza dell'acquisto coi bianconeri che sembrano intenzionati a trattenerlo almeno per tutto il ritiro estivo. Lo riporta Sky Sport che sottolinea come Massimiliano Allegri abbia seria intenzione di valutare questo giovane calciatore già per l'immediato.

Di certo Riccardo Orsolini ha bisogno di fare esperienza in partite di alto livello, ma il suo talento è già palese a tutti e con l'evoluzione di un calcio che lascia spazio anche ai giovani potrebbe essere un calciatore molto importante in un 4-2-4 dove magari si potrebbero evitare nuovi innesti. La Juventus infatti si sta chiedendo quanto sarebbe giusto andare a spendere soldi sugli esterni avendo già in rosa quello che da tutti viene considerato uno dei papabili titolari della nazionale azzurra di domani.

