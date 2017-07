Calciomercato Lazio/ News, Camacho pronto a prendere il posto di Biglia in cabina di regia

Lazio (Foto: Lapresse)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, CAMACHO PRENDERA' IL POSTO DI BIGLIA IN CABINA DI REGIA (ULTIME NOTIZIE) - La Lazio è al lavoro per trovare un regista basso in mezzo cal campo in questa sessione di calciomercato. L'avventura in biancoceleste dell'argentino Lucas Biglia si può dire ormai terminata e il ragazzo così facendo lascerà un vuoto difficile da colmare. Secondo quanto riportato stamattina da Il Messaggero nel mirino sarebbe finito Ignacio Camacho del Malaga, calciatore che va in scadenza nel 2019, regista classe 1990 di buona qualità e intensità. Sicuramente sarebbe un acquisto importante, ma bisogna fare attenzione alla forte concorrenza del Valencia su di lui. Sta di fatto che i biancocelesti sono pronti a comprare un calciatore per il centrocampo con Igli Tare che è a lavoro notte e giorno. Camacho potrebbe essere proprio il profilo adatto per accontentare Simone Inzaghi. (agg. di Matteo Fantozzi)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, PETRYK E AZMOUN NEL MIRINO (ULTIME NOTIZIE) - Il calciomercato della Lazio prosegue come da tradizione in questi ultimi anni. La società biancoceleste, anziché spendere denaro in campioni già affermati, preferisce puntare giovani prospetti o giocatori sconosciuti da far crescere in quel di Formello. Il primo della lista si chiama Adam Marusic, terzino prelevato dall'Oostende per circa 6,5 milioni di euro. Il montengrino ha effettuato stamani le visite mediche e nelle prossime ore dovrebbe firmare il quinquennale che lo legherà alla Lazio. Non è finita qui, perché i capitolini hanno altri due nomi sul taccuino delle entrate. Come riporta Tmw, il primo risponde al nome di Hernan Petryk, esterno destro del Penarol, il secondo è Azmoun, attaccante iraniano in forza al Rostov e considerato in patria il “Messi d'Itan”. (agg. Giuliani Federico)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, ECCO MARUSIC: OGGI VISITE E FIRMA (ULTIME NOTIZIE) - Primo colpo di calciomercato per la Lazio di Simone Inzaghi. I biancocelesti, tra l'indifferenza generale, hanno chiuso un'operazione in entrata che in pochi si aspettavano. Si tratta di Adam Marusic, giocatore trattato in gran segreto dal ds Tare, che arriva dall'Oostende, compagine belga. Il ragazzo compirà 25 anni a ottobre ed è un terzino destro che calza a pennello per il 3-5-2 della Lazio. Marusic ha fatto registrare discreti numeri nell'ultima stagione, terminata con 40 gare all'attivo impreziosite da 5 reti nella Jupiler Pro League. Nazionale montenegrino, il nuovo acquisto dei biancocelesti è sbarcato ieri a Fiumicino e oggi effettuerà le classiche visite mediche, che precederanno la firma del contratto. Il costo dell'affare? La Lazio ha investito per Marusic 6,5 milioni di euro, una cifra importante per un giocatore ancora tutto da scorpire. Ma che potrebbe presto consacrarsi agli ordini di Inzaghi.

© Riproduzione Riservata.