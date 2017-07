CALCIOMERCATO NAPOLI/ News, Gli azzurri respingono la corte del Parma per Maggio (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Pepe Reina - La Presse

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, MAGGIO TRATTENUTO (ULTIME NOTIZIE) - Il Napoli, per completare l'organico, deve anche valutare qualche cessione in questo calciomercato specialmente per quanto riguarda quei calciatori che non rientrano più nei piani di allenatore e società per l'immediato futuro. Chi non sembra più collocarsi in questa posizione è il terzino Christian Maggio, reduce da appena 691 minuti in 11 apparizioni complessive nell'ultima annata con i partenopei. Stando alle indiscrezioni, il trentacinquenne Maggio sembrava essere seguito da diverse squadre sia in Serie A, come la neo promossa Hellas Verona, che in Serie B, dove piaceva moltissimo al neo promosso Parma per bocca dello stesso direttore sportivo Faggiano. Tuttavia, secondo gli ultimi rumors di mercato, il Napoli avrebbe deciso di respingere la corte dei crociati convinto a puntare per un'altra stagione su Maggio. In questo modo, il terzino classe 1982 si libererà a parametro zero dagli azzurri nel giugno del 2018, decidendo di accasarsi liberamente nella squadra che più lo aggrada.

L'AGENTE DI MARIO RUI INSISTE (ULTIME NOTIZIE) - Intervenuto a Si Gonfia la Rete su Radio Crc, il procuratore di Mario Rui, l'agente Mario Giuffredi, ha parlato dell'interesse del Napoli per il suo assistito in questa fase iniziale del calciomercato. Ecco il pensiero di Giuffredi riguardo al terzino di proprietà della Roma: "Mario Rui ha scelto Napoli già da qualche giorno, accettando la proposta del club azzurro. Avevamo promesso alla Roma di restare lì, ma nel mercato ci sono dinamiche che modificano le premesse, soprattutto se di fronte trovi uno come Giuntoli che è un martello. Rui è stato colpito dalla volontà forte di Giuntoli, Sarri e De Laurentiis e l’offerta dimostra che il Napoli lo vuole fortemente. Non c’è fretta? Fino a un certo punto: Sarri lo vuole quanto prima in ritiro, credo che nel giro di una settimana l’affare vada in porto. Credo che uno tra Ghoulam e Strinic sia in uscita, ma non so chi dei due, dovete chiedere a Giuntoli. A Napoli per fare la panchina? Nelle grandi squadre i giocatori devono sapere che c’è competizione e se un giocatore vuole avere il posto titolare va a giocare in una piccola squadra. A Napoli c’è competizione e Mario Rui deve andare lì e giocarsi il posto. Se avessi avuto la certezza che avesse fatto la riserva a Ghoulam non mi sarei mosso per portarlo a Napoli. Conosco la personalità e le potenzialità del mio assistito e sono certo che se la giocherà. Le garanzie in un grande club non esistono. La volontà dei giocatori sono fondamentali e non conviene a nessuno non chiudere l’affare. Mario Rui sta benissimo, già si sta allenando ed è pronto per iniziare."

PARLA L'AGENTE DI RAFAEL (ULTIME NOTIZIE) - Detto del titolare Pepe Reina, in casa Napoli c'è da risolvere le situazioni riguardanti anche altri due portieri prima della fine del calciomercato. Una di queste riguarda Rafael Cabral Barbosa, secondo estremo difensore azzurro reduce da 2 reti subite in 2 apparizioni nella passata stagione. Intervistato da Radio Kiss Kiss, il suo agente Cristiano Miler ha parlato delle varie possibilità sul futuro dell'assistito: "L'idea è quella di andare via per giocare di più, Rafael è in un momento importante della sua carriera. Napoli gli piace sia come città che come squadra, in due anni ha però giocato poco e ora sta cercando nuove soluzioni. In questa stagione nelle due gare in cui è stato impiegato ha fatto davvero bene. Negli ultimi due anni ha deciso di rimanere in azzurro per riscattare gli errori commessi. Possibile che ora rescinda il contratto, al momento però non sono arrivate offerte che potessero portare alla rescissione con il Napoli."

ALL.UDINESE PARLA DI ZAPATA (ULTIME NOTIZIE) - In casa Napoli sono diverse le situazioni interne da risolvere prima della fine del calciomercato estivo. Una di queste riguarda il colombiano Duvan Zapata, attaccante classe 1991 rientrato dal prestito biennale all'Udinese. Inizialmente sembrava che il centravanti fosse destinato a salutare gli azzurri con il patron De Laurentiis deciso a chiedere 20/25 milioni di euro da una sua eventuale cessione all'estero ma ora, stando ai rumors, pare che si aggregherà ai compagni con cui inizierà il ritiro estivo. Intervistato da Tuttosport, l'allenatore dell'Udinese Gigi Delneri ha però evidenziato l'impossibilità di trattenerlo in Friuli: "In campo è uno che dà moltissimo. Ha una forza straripante, può migliorare sia dal punto di vista tattico che tecnico, e da questo punto di vista Mihajlovic potrà essere un maestro ideale, per Duvan. Consideriamo che ha da poco compiuto 26 anni, quindi i margini di crescita ci sono ancora. Di Zapata si dice non sia un bomber implacabile, ma a parte il fatto che di lavoro ne fa molto un centravanti che segna 10 gol in A per me è da considerare un attaccante prolifico. Io lo terrei volentieri, ma penso non sarà possibile. Non mi resta da aggiungere, quindi, che nel Toro potrebbe fare al caso di Mihajlovic."

DISTANZA PER MARIO RUI (ULTIME NOTIZIE) - In questa sessione di calciomercato estivo il Napoli punta a rinforzare il proprio organico in diverse zone del campo. Per quanto riguarda il ruolo di terzino sinistro, gli azzurri sembrano puntare con grande insistenza verso il portoghese Mario Rui, di proprietà della Roma. Lusingato dall'interesse del Napoli, lo stesso procuratore del lusitano ha fatto sapere di gradire la possibilità del trasferimento in azzurro dopo la stagione altalenante vissuta nella Capitale a causa dell'infortunio patito nel precampionato. Stando alle ultime indiscrezioni, la Roma non si vorrebbe muovere dalla richiesta di 10 milioni di euro per il cartellino di Mario Rui mentre il Napoli, finora, avrebbe offerto 7,5 milioni di euro più 1,5 milioni di bonus. Possibile la chiusura entro la fine della prossima settimana mentre sembra ora difficile che Mario Rui possa rimanere a Roma.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, SFUMA L'ARRIVO DI GERONIMO RULLI? -

Se ieri sembrava fatta per l'arrivo a Napoli in questa sessione di calciomercato di Geronimo Rulli ora invece il tutto ha subito una brusca frenata. Secondo quanto riportato da Rai News 24 infatti pare che il club azzurro non voglia prenderlo a titolo definitivo, ma gradirebbe il prestito senza nemmeno l'obbligo del riscatto. Inoltre il Manchester City vorrebbe Pepe Reina e in caso dovesse arrivare Rulli il Napoli non si vorrebbe privare del suo numero uno. Per questo motivo non tramontano le piste che portano a Norberto Neto della Juventus e Alex Meret dell'Udinese.

Il portiere argentino Rulli ora è di proprietà della Real Sociedad con i Citizens che però hanno una prelazione su di lui che comunque non sembrano interessati ad esercitare. Portiere alto e di grande intelligenza e tecnica in Liga ha dimostrato comunque qualche ampio limite anche se impiegato in squadre di non altissima lega e costretto a giocare con continuità con una difesa poco in grado di sorreggerlo.

DIFFICILE IL RINNOVO DI PEPE REINA (ULTIME NOTIZIE) - Nel calciomercato del Napoli il rinnovo di Pepe Reina appare ormai una mera utopia, ma la società sembra intenzionata comunque a trattenere il calciatore per poi magari lasciarlo partire solo a parametro zero tra un anno. Secondo quanto riportato da Premium Sport infatti pare che le parti siano ancora molto lontane e che comunque al momento non ci sia l'intenzione di andare a cedere un portiere affidabile e professionista vero.

Sicuramente arriverà un altro portiere, ma sono assai alte le possibilità di vedere ancora Pepe Reina titolare in azzurro. L'ex portiere di Liverpool e Bayern Monaco ha dimostrato inoltre di essere un leader vero dello spogliatoio e senza di lui sarà assai difficile pensare di poter far crescere i talenti che il Napoli da anni sta tirando su con forza, preparazione e molta applicazione. Aurelio De Laurentiis però è stato caro anche quando ha spiegato che non sempre tutti i calciatori sono costretti a rinnovare il contratto. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore.

© Riproduzione Riservata.