CALCIOMERCATO ROMA/ News, UFFICIALE Pellegrini in giallorosso e F.Ricci al Sassuolo (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Antonio Rudiger - LaPresse

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, UFFICIALE: PELLEGRINI IN, RICCI OUT (ULTIME NOTIZIE) - La Roma sembra intenzionata a puntare sui giovani in questo calciomercato estivo. Preso Karsdorp dal Feyenoord, i giallorossi hanno da poco ufficializzato l'acquisto di Lorenzo Pellegrini, prodotto del vivaio riacquistato dal Sassuolo come si legge sul sito del club capitolino: "Lorenzo Pellegrini torna a vestire la maglia giallorossa! L’AS Roma rende noto di aver sottoscritto con il Sassuolo il contratto per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive di Lorenzo Pellegrini, a fronte di un corrispettivo fisso di 10 milioni di Euro. Con il calciatore è stato sottoscritto un contratto di cinque anni, con scadenza al 30 giugno 2022." L'operazione Pellegini ha inoltre portato l'attaccante Federico Ricci al Sassuolo dopo il prestito in neroverde dello scorso anno, come si può evidenziare sul sito della società di Giorgio Squinzi: "L'Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica di aver completato le seguenti operazioni di mercato: RICCI Federico ('94, attaccante): acquisito a titolo definitivo dall'A.S. Roma." CLICCA QUI PER LEGGERE IL COMUNICATO SU ASROMA.COM CLICCA QUI PER LEGGERE IL COMUNICATO SU SASSUOLOCALCIO.IT

RUDIGER VICINISSIMO AL CHELSEA (ULTIME NOTIZIE) - Come vi abbiamo ampiamente raccontato anche in precedenza, la Roma ha bisogno di incassare denaro da una nuova importante cessione prima della fine del calciomercato. Il caso che ha visto protagonista il centrale greco Kostas Manolas ed il mancato trasferimento ai russi dello Zenit San Pietroburgo, del nuovo allenatore Roberto Mancini, sta infatti spingendo lontano dalla Capitale un altro difensore giallorosso, ovvero il tedesco Antonio Rudiger. Stando alle ultime indiscrezioni, la Roma avrebbe preso contatto con il Chelsea per trattare la cessione dell'ex Stoccarda partendo da una base di 35 milioni di euro, bonus esclusi appunto. Inizialmente accostato con grande insistenza all'Inter, Rudiger, a fronte di 4 assist ed una rete in 36 apparizioni complessive, ha dimostrato di essere un elemento fondamentale nell'ultima stagione ed è facilmente presumibile che la Roma cercherà almeno un nuovo centrale da qui al 31 agosto con i nomi di Armando Izzo del Genoa e Juan Marcos Foyth dell'Estudiantes in cima alla lista.

IZZO AL POSTO DI MANOLAS (ULTIME NOTIZIE) - La Roma sembra destinata ad effettuare un'altra illustre cessione dopo quella di Salah in questo calciomercato e il reparto maggiormente indicato per risolvere la questione sembra quello arretrato. Dopo i rumors riguardanti Rudiger e Fazio, l'indiziato principale a salutare i giallorossi ora sembra essere Kostas Manolas, al centro di un caso vista la mancata firma dei giorni scorsi con lo Zenit di San Pietroburgo. Se le parti non dovessere ritrovare l'intesa migliore, la Roma tratterrà il centrale greco in organico ma, in caso contrario, il direttore sportivo Monchi sta già lavorando al possibile sostituto. Stando alle indiscrezioni, la Roma sarebbe piombata sulle tracce di Armando Izzo, difensore del Genoa squalificato fino all'11 ottobre 2017 per doppia omessa denuncia nell'ambito di un processo per calcioscommesse. Classe 1992 accostato con insistenza all'Inter, i nerazzurri potrebbero aver rinunciato a Izzo visto l'imminente acquisto di Skriniar dalla Sampdoria, favorendo così la Roma.

INCONTRO PER PELLEGRINI (ULTIME NOTIZIE) - La Roma sta cercando di costruire una grande squadra da mettere a disposizione del nuovo allenatore Eusebio Di Francesco tramite il calciomercato. Un giocatore che dovrebbe fare al caso dei giallorossi è Lorenzo Pellegrini, centrocampista del Sassuolo e della Nazionale italiana Under 21. Stando alle indiscrezioni, il ventunenne, nato e cresciuto a Roma con i colori giallorossi, sta per essere riacquistato dai neroverdi versando i 10 milioni di euro pattuiti nelle casse del patron Squinzi. Come confermato anche dallo stesso Pellegrini nella giornata di ieri, oggi è attesa la firma del nuovo contratto nero su bianco e, secondo i rumors, proprio in queste ore la società di Pallotta incontrerà anche l'agente del calciatore, già presente nella Capitale, per definire gli ultimissimi dettagli.

ZIYECH O THAUVIN PER SALAH (ULTIME NOTIZIE) - In questa sessione di calciomercato estivo la Roma si trova a dovere cercare almeno un nuovo attaccante esterno per rimpiazzare l'egiziano Mohamed Salah, ceduto al Liverpool. Stando ai rumors più recenti, la dirigenza giallorossa avrebbe deciso di scegliere tra due elementi in particolare, ovvero Florian Thauvin dell'Olympique Marsiglia o Hakim Ziyech dell'Ajax, entrambi classe 1993. Per quanto riguarda l'ala francese, recentemente riscattata dal club allenato dall'ex Rudi Garcia, il Marsiglia pretende 30 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva dalla Roma. Il ventiquattrenne marocchino ha una valutazione leggermente inferiore ma molto simile, intorno ai 25 milioni di euro, cifra più accessibile ricordando che Ziyech potrebbe essere il terzo colpo del ds Monchi dall'Olanda dopo Hector Moreno dal Psv e Rick Karsdorp dal Feyenoord.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, SMENTITA SUPER-OFFERTA INTER PER NAINGGOLAN -

Per un po' di tempo non si era parlato di Radja Nainggolan in questa sessione di calciomercato. Il Ninja sembrava essere uno dei pochi calciatori della Roma esuli dalla rivoluzione portata da Monchi. Nelle ultime ore però si era tornato a parlare della forza economica di Suning e della possibilità di vedere il calciatore belga all'Inter. Il giornalista Andrea De Carlo però ha smentito tutto sul suo profilo ufficiale di Twitter, dove ha voluto sottolineare: "La Roma non ha ricevuto nessuna offerta dall'Inter per Radja Nainggolan e non ci sono contatti in corso".

Al momento il calciatore ex Cagliari è blindato dalla società capitolina che vorrebbe farne un perno anche per il suo futuro. Centrocampista tutto grinta e grandi motivazioni nel tempo ha dimostrato di essere un ragazzo pronto anche a giocare con continuità ai vertici del calcio internazionale. Per questo in molti si sono interessati a lui anche se Radja Nainggolan ha sempre dimostrato grande attaccamento all'ambiente giallorosso.

IL MARSIGLIA CHIEDE 30 MILIONI PER THAUVIN (ULTIME NOTIZIE) – La Roma è ancora indecisa alla ricerca di un calciatore che possa sostituire in questa sessione di calciomercato Mohamed Salah già ceduto al Liverpool per una cifra davvero considerevole. Tra i calciatori papabili per questo ruolo c'è anche l'esterno offensivo Florian Thauvin che gioca nell'Olympique Marsiglia. Il suo nome ormai gira da diverso tempo nell'ambiente giallorosso e il ragazzo sicuramente piace molto anche ad Eusebio Di Francesco. Non sarà però molto facile prenderlo perché da sempre è noto che l'Om è bottega assai cara.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, nell'edizione di ieri di Calciomercato - L'Originale, pare che addirittura il club francese chieda trenta milioni di euro per lasciar partire questo calciatore. Nato ad Orleans il 26 gennaio del 1993 il centrocampista è cresciuto nel Grenoble. Dopo due anni di prestito al Bastia è stato acquistato proprio dai marsigliesi. Dopo appena sei mesi con il Newcastle in Premier League, dove non si trova a suo agio, torna al Marsiglia dove in questa stagione appena conclusa ha fatto davvero bene superando ogni suo record precedente con quindici gol stagionali.

© Riproduzione Riservata.