Marco Benassi (Foto: Lapresse)

CALCIOMERCATO TORINO NEWS, I GRANATA METTONO NEL MIRINO MEHMEDI - Il Torino è alla ricerca di giocatori importanti per il centrocampo dove potrebbe anche partire il talentuoso Marco Benassi. Tra i calciatori più interessanti messi nel mirino c'è sicuramente lo svizzero Admir Mehmedi, classe 1991, che secondo Sky Sport sarebbe stato frutto anche di un sondaggio. Mehmedi gioca nel Bayer Leverkusen e di sicuro non è un calciatore che verrebbe via per una cifra irrisoria, rimane comunque un obiettivo importante anche se c'è da dire che il Torino non ha sicuramente possibilità di spendere moltissimo. Possibile anche che la società di Urbano Cairo vada a prendere lo svizzero in prestito con diritto di riscatto magari obbligatorio. Può essere questo il primo grande colpo di questa sessione estiva di calciomercato. (agg. di Matteo Fantozzi)

CALCIOMERCATO TORINO NEWS, BELOTTI: NUOVO ASSALTO DELLO UNITED - In casa Torino arrivano due interessanti news di calciomercato. La prima riguarda Andrea Belotti. Il Gallo è da tempo sul taccuino dei più grandi club europei e, secondo quanto riportano le ultime indiscrezioni, i granata avrebbero ricevuto pochi giorni fa un'allettante offerta da parte del Manchester United. La cifra? 70 milioni di euro, proposta rispedita al mittente, almeno per il momento. Sul fronte delle entrate uno dei reparti più caldi è il centrocampo. Qui il Torino segue con interesse due giocatori: Donsah e Kucka. Il primo, in forza al Bologna, viene valutato dai felsinei 8 milioni di euro mentre il Toro non intende spingersi oltre i 5. Lo slovacco del Milan, invece, potrebbe entrare nella complessa trattativa per Benassi. (agg. Giuliani Federico)

CALCIOMERCATO TORINO NEWS, MILAN SU BENASSI: I GRANATA CHIEDONO PALETTA, KUCKA E SOLDI - Tante idee per il Torino, una delle squadre più attive sul calciomercato. La società granata è pronta per effettuare importanti operazioni, e presto potrebbero arrivare succose news. Tuttosport, ad esempio, parla dell'interesse del Milan per Marco Benassi, centrocampista valutato dal Toro 20 milioni di euro. Per lasciar partire Benassi, il ds Petrachi chiede Gabriel Paletta, Juraj Kucka, più un conguaglio economico. Una richiesta elevata, che potrebbe far desistere i rossoneri. Per Paletta non ci dovrebbero tuttavia essere problemi, visto che l'italo-argentino non rientra più nei piani del Milan. Discorso diverso per Kucka, il cui stipendio non rientra in linea con i parametri del Torino. Attenzione poi a M'baye Niang, giocatore che è sempre piaciuto tantissimo a Sinisa Mihajlovic, che a sorpresa potrebbe davvero imboccare la strada per Torino.

