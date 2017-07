SKRINIAR ALL'INTER / Calciomercato: alla Sampdoria 20 milioni più Caprari

Milan Skriniar (Foto: Lapresse)

SKRINIAR ALL'INTER CALCIOMERCATO: ALLA SAMPDORIA 20 MILIONI PIU' CAPRARI - Skrinar all'Inter, tutto fatto. I nerazzurri hanno chiuso la trattativa con la Sampdoria sulla base di 35 milioni di euro: 20 saranno soldi cash, i restanti sono invece relativi al cartellino di Caprari. Insomma, Suning ha deciso di iniziare il calciomercato estivo con l'acquisto del difensore, che si aggiunge ai 60 milioni che tra due anni il club meneghino investirà per Pellegri e Salcedo del Genoa. Non è però finita qui, perché il reparto arretrato necessita un profondo restyling. Con Murillo destinato ormai alla partenza, oltre a Skriniar dovrebbe arrivare un altro centrale. Si parla di Davinson Sanchez dell'Ajax, uno dei giovani più interessanti del panorama europeo. In ogni caso, tornando a Milan Skriniar, lo slovacco verrà ufficializzato soltanto lunedì. (agg. Giuliani Federico)

SKRINIAR ALL'INTER CALCIOMERCATO: IL DIFENSORE HA FIRMATO. I DETTAGLI DELL'OPERAZIONE - Milan Skriniar è un giocatore dell'Inter. Primo colpo di calciomercato in entrata effettuato per i nerazzurri, che abbracciano il difensore slovacco proveniente dalla Sampdoria. L'ufficialità dell'operazione arriverà soltanto a partire da lunedì 3 luglio, perché il club meneghino deve rispettare il Fair Play Finanziario e fino al 30 giugno, come da accordi con la Uefa, non può effettuare mercato in entrata. Poco male, perché l'affare Skriniar è fatto al cento per cento, il giocatore ha firmato e si aspetta soltanto il momento giusto per annunciare la fumata bianca. Insomma, nulla di cui preoccuparsi se la notizia non è ancora apparsa sul sito ufficiale dei nerazzurri.



Il primo acquisto dell'era Spalletti, dunque, è un centrale di 22 anni. Un giocatore che nell'ultima stagione ha avuto modo di crescere moltissimo nelle 33 presenze fatte registrare in Serie A con la maglia della Sampdoria. Skriniar ha ampi margini di crescita, e in nerazzurro dovrebbe andare a comporre il nuovo muro difensivo accanto a Miranda, con Murillo ormai praticamente certo di partire. L'arrivo dello slovacco non basta tuttavia per dare sicurezza al reparto arretrato, che necessita un altro innesto. Si parla di Rudiger, ma negli ultimi giorni tale pista si è raffreddata molto. Vedremo su chi deciderà di puntare l'Inter.



Per quanto riguarda l'operazione Skriniar, la trattativa è stata impostata versando nelle casse della Sampdoria 35 milioni di euro. A tanto è ammontata la valutazione dei blucerchiati, che hanno incassato denaro cash (20 milioni) più il cartellino di Caprari (15) ed Eguelfi. Skriniar, che ieri si è sottoposto alle classiche visite mediche alla clinica Humanitas di Rozzano, ha firmato con i nerazzurri un quinquennale fino al 30 giugno 2022. Un contratto importante per un giocatore destinato a diventare uno dei pilastri dell'Inter di Spalletti.

