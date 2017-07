Çalhanoglu / Calciomercato Milan: per Tuttosport si chiude oggi!

Hakan Calhanoglu (LaPresse)

CALHANOGLU, CALCIOMERCATO MILAN: PER TUTTOSPORT SI CHIUDE OGGI (1 LUGLIO 2017) - Nelle ultime ore è diventato prepotente il nome di Calhanoglu per il Milan. Il calciatore turco del Bayer Leverkusen è veramente a un passo e secondo Tuttosport si potrebbe chiudere addirittura oggi. Come raccontato anche dagli altri quotidiani sportivi il giornale di Torino spiega come il Leverkusen sia sceso dalla richiesta di trenta milioni di euro mentre il Milan sia salito alla ricerca di un acquisto che possa dare quantità e qualità al centrocampo. Sicuramente mancheranno dei dettagli, ma l'accordo totale tra club e calciatore spingera i tedeschi ad accontentarsi o comunque a trattare con il Milan. Sicuramente questo è un acquisto importante perché regala a Vincenzo Montella un calciatore dotato di grandissima qualità e che può davvero crescere ancora molto. (agg. di Matteo Fantozzi)

CALHANOGLU, CALCIOMERCATO MILAN: IL TURCO SI AVVICINA (OGGI 1 LUGLIO 2017). UNA STAGIONE DIMEZZATA - L’ultima stagione di Hakan Calhanoglu, grande obiettivo di calciomercato del Milan, non è certamente stata delle migliori a causa di quattro mesi di squalifica inflitti a Calhanoglu dal TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport) il 2 febbraio 2017 a causa di un pre-contratto firmato nel 2011 con il Trabzonspor, quando giocava al Karslruher, e non rispettato. Di conseguenza il ruolino stagionale di Calhanoglu parla di sole 15 presenze in Bundesliga, 22 complessive considerando anche la Champions League e la Coppa di Germania, con un bottino di sei gol in campionato più una rete in Champions League. La stagione del centrocampista turco-tedesco è dunque di fatto finita a gennaio e questo spiega i numeri piuttosto bassi: da notare anche i cinque assist, i 23 tiri complessivi nello specchio delle porte avversarie e di nuovo 23 sono stati anche i cross sfornati da Calhanoglu - questi ultimi dati però si riferiscono solamente alle 15 partite disputate in Bundesliga. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CALHANOGLU, CALCIOMERCATO MILAN: IL TURCO SI AVVICINA (OGGI 1 LUGLIO 2017) - Hakan Calhanoglu è sempre più vicino al Milan, che dunque potrebbe mettere a segno un altro colpo di calciomercato in questa estate nella quale i rossoneri sono a dir poco scatenati. I contatti con il Bayer Leverkusen, attuale club di Calhanoglu, si intensificano ogni giorno che passa e le distanze si stanno riducendo sempre di più. Secondo quanto riferisce l’edizione in edicola oggi della Gazzetta dello Sport, l’offerta del Milan sarebbe salita dagli iniziali 15 milioni a 20, mentre il Bayer sembra avere accettato l’idea di incassare un po’ meno dei 30 milioni che inizialmente il club tedesco pretendeva, magari 25. Distanza dunque non ancora annullata, ma certamente molto ridotta, magari inserendo qualche bonus si potrebbe trovare la quadra di una trattativa che sta davvero decollando. Di sicuro Calhanoglu piace molto all’allenatore del Milan Vincenzo Montella, che dunque ha dato il proprio assenso quando l’amministratore delegato Marco Fassone e il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli gli hanno fatto il nome del giocatore turco-tedesco.

In particolare, a Montella naturalmente piace soprattutto la grande versatilità di Calhanoglu, centrocampista offensivo che è capace di interpretare numerosi ruoli dalla mediana in su. Questo significa che il giocatore classe 1994, nato e cresciuto in Germania ma che ha scelto di rappresentare calcisticamente la Turchia, terra dei suoi genitori, è adesso la priorità di calciomercato per il Milan, facendo scivolare in secondo piano la trattativa con la Lazio per Keita Balde Diao, che di fatto è in alternativa con Calhanoglu: se arriva uno, non arriva l’altro. L’accelerazione nelle scorse ore è stata netta, per cui Calhanoglu e il Milan sembrano adesso davvero vicini: l’affare potrà concretizzarsi già entro il raduno dei rossoneri? Se oggi arriveranno altre notizie positive, l’obiettivo sarà concreto e realizzabile…

