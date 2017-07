CALCIOMERCATO INTER/ News, Anche il giovane Barella nel mirino, Galante: "Spalletti e Nainggolan..."

Nicolò Barreca contrasta lo spagnolo Bellerin (Lapresse)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: PIACE IL GIOVANE BARELLA – L'Inter, oltre a vantare uno dei migliori settori giovanili del panorama internazionale, è sempre molto attenta ai giovani talenti, trattandoli spesso in fase di calciomercato. Secondo le recenti indiscrezioni, l'ultimo giocatore in questo senso su cui i nerazzurri avrebbero messo gli occhi è Nicolò Barella, centrocampista di proprietà del Cagliari. Classe 1997 reduce da 30 presenze tra campionato e Coppa Italia realizzando pure un assist vincente per i compagni, Barella è nato proprio nel capoluogo sardo e nel club rossoblu è cresciuto percorrendo tutta la trafila dalle giovanili fino all'esordio in Serie A, vivendo solamente un'esperienza in prestito al Treviso nel 2016. L'Inter vanta buoni rapporti con il Cagliari anche in virtù dell'operazione Miangue ma le qualità del calciatore ed il contratto in scadenza solamente nel 2021 potrebbe consentire ai sardi di chiedere una cifra molto elevata per il cartellino di Barella.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: PARLA GALANTE – In questa finestra di calciomercato estivo molti si aspettano che l'Inter, grazie alla proprietà cinese di Suning, possa effettuare un grande colpo prima della fine di agosto. Intervistato in esclusiva da FcInterNews.it, l'ex difensore nerazzurro Fabio Galante ha parlato della possibilità di far parte dell'Inter nell'immediato futuro ma ha pure rivelato di aver parlato col nuovo allenatore Luciano Spalletti e non ha dubbi su chi potrebbe far comodo in campo: "Spalletti uomo giusto? Io dico di sì. Lo conosco da tanti anni. So che persona, professionista e lavoratore sia. Ci metterà tutto sé stesso. Ha la giusta esperienza per gestire lo spogliatoio dell’Inter. Possiede tutti i requisiti per far tornare la Beneamata a quegli alti livelli di cui parlavamo poco fa. È normale però che in questo momento l’Inter sia dietro a Juventus, Roma e Napoli. Tuttavia senza coppe il mister saprà come lavorare al meglio (e sfruttare questo vantaggio). Con Spalletti non si perdono tanti punti per strada. Chi per l'organico? Nainggolan. Spalletti lo conosce bene. Uno con le sue caratteristiche e le sue qualità sarebbe perfetto per il gioco del mister. E potrebbe davvero fare la differenza."

