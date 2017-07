CALCIOMERCATO INTER/ News, Sabatini pensa a Vidal per il centrocampo! (Ultime notizie)

Arturo Vidal (Lapresse)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: ANCHE VIDAL NEL MIRINO – L'Inter punta a realizzare un grande colpo di calciomercato prima della fine di agosto. In particolare, i nerazzurri stanno cercando una pedina importante per il centrocampo e, se da una parte Naby Keita del Lipsia viene ipervalutato oltre i 60 milioni di euro e con Radja Nainggolan della Roma sempre nel mirino, emerge anche un altro nome molto interessante per il club cinomeneghino. Stiamo parlando di Arturo Vidal, centrocampista cileno ormai trentenne affermatosi in Italia con la Juventus ma ora di proprietà del Bayern Monaco del tecnico Carlo Ancelotti. Reduce da 9 reti e 4 assist in 41 presenze complessive con i bavaresi nell'ultima annata calcistica, Vidal potrebbe esser chiuso ora dall'arrivo del francesce Corentin Tolisso dal Lione, ricordando inoltre che il suo contratto scadrà tra due anni, ovvero nel giugno del 2019.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: ORSI PARLA DI NAINGGOLAN – Sistemato il bilancio, ora l'Inter cercherà il colpo dell'estate in questo calciomercato. I nomi accostati ai nerazzurri in questo senso non mancano ed i più caldi sono quelli di Angel Di Maria del Paris Saint-Germain per l'attacco e di Radja Nainggolan della Roma per il centrocampo. Intervenuto a Radio Radio, l'ex portiere e collaboratore di Mancini nella prima avventura interista Fernando Orsi, ha parlato dell'interesse per Nainggolan confidando nella forza economica della proprietà cinese di Suning: "Non mi stupirei se i nerazzurri tirassero fuori 50 milioni per il centrocampista giallorosso. Credo proprio che Suning prenderà almeno un giocatore della Roma, e io del belga non mi fido." Staremo dunque a vedere se con la prossima settimana ci saranno novità in questa direzione.

