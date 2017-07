CALCIOMERCATO JUVENTUS/ News, Il Bayern trattiene Renato Sanches, De Ceglie: "Alex Sandro..." (Ultime notizie)

Renato Sanches (Lapresse)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: NIENTE DA FARE PER RENATO SANCHES – Da diverse sessioni di calciomercato la Juventus è alla ricerca di nuovi centrocampisti di qualità da inserire nella propria mediana. L'ultimo nome accostato ai bianconeri in questo senso è quello del portoghese Renato Sanches, di proprietà del Bayern Monaco. Il diciannovenne nella passata stagione ha trovato decisamente poco spazio con 903 minuti in 25 apparizioni complessive, tanto da farne ipotizzare un trasferimento in prestito a Torino. Tuttavia, interpellato dalla stampa tedesca di Kicker, il presidente dei bavaresi Uli Hoeness ha dichiarato esplicitamente a proposito di Sanches: "Resterà con noi, con un anno di esperienza farà sicuramente meglio e giocherà con maggiore tranquillità." La Juventus, nonostante i buoni rapporti con il Bayern dopo le trattative riguardanti Vidal e Coman, dovrà dunque guardare altrove per trovare il profilo giusto da inserire in organico.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: PARLA DE CEGLIE – La Juventus è alle prese con il nodo terzini in questa fase del calciomercato tra la partenza di Dani Alves ed i rumors riguardanti il passaggio di Alex Sandro al Chelsea. Intervistato in esclusiva da Tuttojuve.com, Paolo De Ceglie, svincolatosi ieri dalla Juventus per la fine del contratto, ha parlato del suo destino calcistico e delle mosse bianconere a proposito dei colleghi: "Per il futuro sono molto motivato, ho tanta voglia di fare e aspetto l'occasione giusta per rimettermi in pista. Fisicamente sto bene, ormai sono anni che ho recuperato a pieno. Sto parlando un po' in giro, al momento, però, non so ancora nulla della squadra in cui giocherò prossimamente. La Juve attuale è una squadra fortissima e potrà soltanto diventare più forte. Questo è il mio pensiero in generale, lo dimostrano gli ultimi risultati conseguiti. Cardiff? Il primo passo è tenere i giocatori migliori, come Leonardo Bonucci. I bianconeri hanno la squadra per mirare a vincere tutto, compresa la Champions. Alex Sandro? E' un giocatore fortissimo, ma la storia della Juve insegna che sono stati ceduti campioni che si pensavano insostituibili. Penso che se la Juventus dovesse cedere qualcuno, abbia già in mente con chi rimpiazzarlo di altrettanto forte. Danilo? Non so sinceramente se sarà questa la mossa. La Juve rimpiazzerà bene l'addio di Dani Alves."

