CALCIOMERCATO JUVENTUS/ News, Neto vuole solo il Valencia, Atalanta su Sturaro (Ultime notizie)

Il brasiliano Neto (Lapresse)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: NETO VUOLE IL VALENCIA – Come vi abbiamo ampiamente raccontato anche in precedenza, la Juventus è alla ricerca di un nuovo portiere su cui puntare negli anni a venire in questa sessione di calciomercato. Prima di intensificare i propri sforzi nell'acquisto di un nuovo estremo difensore però, i bianconeri dovranno prima completare la cessione del brasiliano Neto, giocatore che non ha gradito la tanta panchina a cui è stato costretto durante la stagione a causa della presenza di Gianluigi Buffon. Secondo i rumors dei giorni scorsi, sembrava che l'ex Fiorentina Neto fosse ormai ad un passo dal trasferimento in Inghilterra al Watford, società della famiglia Pozzo proprietaria dell'Udinese in Italia e del Malaga in Spagna. Tuttavia, stando alle indiscrezioni più recenti, Neto avrebbe respinto la corte del club della Premier League preferendogli il Valencia, la cui offerta è inferiore di 2 milioni di euro rispetto a quella del Watford di 8 milioni. La volontà del calciatore sarà fondamentale ma ormai si può dire già che Neto non è più un calciatore della Juventus.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: L'ATALANTA PENSA A STURARO – Al fine di migliorare il proprio organico la Juventus sta ragionando non solo sui movimenti in entrata per questa finestra di calciomercato. I bianconeri dovranno infatti lasciar partire anche quei calciatori che non rientrano più nei piani dell'allenatore e della società per l'immediato futuro ed uno di questi potrebbe essere Stefano Sturaro. Reduce da 4 assist in 29 apparizioni complessive nell'ultima stagione, il ventiquattrenne Sturaro si è rivelato un elemento importante nella cavalcata verso la conquista delle varie competizioni a cui la Juventus ha preso parte ma la ricerca di un nuovo mediano potrebbe spingerlo a cambiare area. Sulle sue tracce si segnala il forte interesse dell'Atalanta, pronta a rinnovarsi dopo le tante partenze, coi bergamaschi interessati pure ad un altro bianconero, la giovane ala Riccardo Orsolini appena arrivata dall'Ascoli.

