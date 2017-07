CALCIOMERCATO MILAN/ News, Il prezzo di De Sciglio, Deulofeu: Voglio giocarmela coi più grandi

Gerard Deulofeu e Mattia De Sciglio (Lapresse)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: IL PREZZO DI DE SCIGLIO – Oltre al tormentone di calciomercato legato a Donnarumma, in casa Milan si sta vivendo un'altra vicenda spinosa da un paio di sessioni di calciomercato. Stiamo parlando del terzino della Nazionale italiana Mattia De Sciglio, il cui contratto col Milan scadrà nel giugno del 2018, ovvero al termine della prossima stagione. L'agente del giocatore, il procuratore Branchini, ha già incontrato la dirigenza cinomeneghina per confermare l'intenzione di lasciare il club e sulle sue tracce continua ad essere forte l'interesse della Juventus. Tuttavia, ballano ancora diversi milioni tra domanda ed offerta con il Milan orientato a non abbassare oltre 15 milioni di euro la valutazione del cartellino di De Sciglio mentre i bianconeri vorrebbero riuscire a strapparlo per 10 milioni, forti della volontà del calciatore.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: DEULOFEU RESTA AL BARCELLONA – Per quanto riguarda il reparto avanzato, il Milan sembra vivere una nuova rivoluzione in questo calciomercato. Acquistato Andrè Silva con Kalinic nel mirino e Bacca dato in partenza, i rossoneri hanno già salutato due come Ocampos e Gerard Deulofeu e proprio lo spagnolo ha parlato del suo futuro a Gianlucadimarzio.com spiegando: "Ho parlato con Donnarumma, Calabria e Locatelli prima della partita con l'Italia. Sono grandi ragazzi, abbiamo fatto una grande stagione insieme. Abbiamo parlato del futuro, ma sono cose nostre. Il mio? Sono tornato al Barcellona e voglio giocarmi le mie carte lì con i più grandi." Difficile dunque un ritorno a Milanello per Deulofeu dopo il rientro al Barcellona via Everton, con i rossoneri concentrati su altri obiettivi dopo aver ufficializzato Fabio Borini dal Sunderland.

