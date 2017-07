CALCIOMERCATO NAPOLI/ News, Distanza per Berenguer da limare ma dopo l'addio di Giaccherini (Ultime notizie)

Alejandro Berenguer (Lapresse)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: DISTANZA PER BERENGUER – In questa sessione di calciomercato estivo il Napoli sta cercando nuovi rinforzi per le corsie offensive e, preso Ounas dal Bordeaux per il quale manca solo l'ufficialità, l'altro nome caldo in questo senso è quello di Alejandro Berenguer, di proprietà dell'Osasuna retrocesso in Segunda Division. Stando ai rumors più recenti, il Napoli si sarebbe già accordato con il calciatore sulla base di un quinquennale a circa un milione di euro di stipendio all'anno ma bisogna definire la somma da versare nelle casse del club iberico. L'Osasuna, infatti, pretenderebbe i 9 milioni di euro fissati dalla clausola rescissoria mentre i partenopei continuano a spingere per chiudere a 6 milioni di euro più bonus. In ogni caso, la dirigenza del Napoli vuole prima liberarsi di Emanuele Giaccherini, finito al centro del caos mediatico dopo le dichiarazioni del suo procuratore in merito all'addio agli azzurri ed ora seguito da Torino, Atalanta e Fiorentina, per poi puntare seriamente su Berenguer.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: TAGLIALATELA SU REINA – Il tormentone di calciomercato relativo a Pepe Reina continua a far discutere molto intorno all'ambiente Napoli. Intervenuto a Si Gonfia la Rete su Radio Crc, l'ex portiere Pino Taglialatela ha detto la sua opinione in merito: "Non voglio giudicare gli errori di Reina perché nell’arco di una stagione ci può stare. Lo spagnolo però dà sempre garanzie in ogni partita e a pochi giorni dall’inizio del ritiro non si può ancora parlare del futuro di Reina che dovrebbe essere già deciso. Il Napoli ha bisogno di certezze ed è per questo che la questione va risolta il prima possibile. Chiedere un rinnovo di contratto di 3 anni è stata un po' una mossa azzardata anche perché se è vero che Reina vuole stare a Napoli, deve pensare anno per anno anche per capire il fisico come risponde. Nel calcio ci vogliono stimoli e mettersi in competizione è importante."

