CALCIOMERCATO ROMA/ News, Ag.Izzo: "Per ora non ho ricevuto chiamate", Emerson... (Ultime notizie)

Armando Izzo contrasta Belotti del Torino (Lapresse)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: PARLA L'AGENTE DI IZZO – La Roma sta per completare il trasferimento di Antonio Rudiger al Chelsea in questa prima parte del calciomercato. Questa cessione spinge i giallorossi a cercare un nuovo centrale di difesa, nonostante l'arrivo di Hector Moreno dal Psv, ed in queste ore c'è un nome in particolare che viene accostato con insistenza al club capitolino. Stiamo parlando di Armando Izzo, difensore di proprietà del Genoa seguito anche dall'Inter e squalificato fino ad ottobre a causa di una mancata doppia omessa denuncia nell'ambito del calcioscommesse. Interpellato da Romanews web radio, l'agente di Izzo, il procuratore Paolo Palermo, ha parlato di buon grado della possibilità di vedere il suo assistito con la maglia della Roma: "Ci andrebbe a pennello, piace a Monchi ed era una prima scelta di Di Francesco al Sassuolo. Conosco Monchi dai tempi del Siviglia, per una trattativa inerente a un giocatore argentino. Gli piaceva il profilo del mio assistito, ma poi non se n'è più parlato. Di Francesco è innamorato del giocatore, ma per ora non ho ricevuto chiamate."

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: PARLA EMERSON – La Roma deve guardarsi bene dagli assalti degli altri grandi club nei confronti dei suoi campioni in fase di calciomercato. Nelle scorse settimane si è infatti parlato di un possibile interesse dell'Inter nei confronti del terzino italobrasiliano Emerson Palmieri che, intervistato da VAVEL Brazil, ha rivelato di voler giocare nel Vecchio Continente per molto tempo: "Spero di giocare per tutta la mia carriera in Europa, e se un giorno dovrò tornare in Brasile, spero che sia tra molti anni. Sono un giocatore combattivo, amo aiutare la squadra facendo gol e fornendo assist ai compagni. Lavoro per migliorare ogni giorno." Nella medesima intervista, il fratello Giovanni ha affermato: "L’adattamento al Palermo per lui è stato un po’ più complicato, essendo arrivato in club senza brasiliani. Le difficoltà, però, lo hanno aiutato, gli hanno permesso di migliorare il suo italiano, e questo ha fatto la differenza. Siamo orgogliosi di lui, sappiamo quanto ha dovuto lottare per entrare a far parte della Nazionale italiana e per affermarsi nella Roma. Sappiamo quando ha sofferto, soprattutto all’inizio della stagione." Staremo dunque a vedere se Emerson deciderà di sposare a lungo la causa della Roma, squadra in cui è finora riuscito ad emergere con successo.

© Riproduzione Riservata.