Stefano Pioli, foto lapresse

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, CLIMA TESO CON BORJA VALERO (ULTIME NOTIZIE) - Non è un periodo di gioia e amore tra la Fiorentina e il centrocampista Borja Valero. Lo spagnolo è pronto a lasciare il club toscano, che in questo periodo, attraverso i vertici, non ha di certo nascosto il clima di tensione creato dalla volontà del giocatore di lasciare i gigliati. Ad agitare le acque, in queste ore, il commento piuttosto cupo da parte del centrocampista spagnolo, che si è così espresso ai microfoni di firenzeviola.it: "Presto dirò la mia verità. Tutti i tifosi della Fiorentina devono sapere". L'Inter intanto resta alla finestra, certa di poter avere presto a disposizione Borja Valero. Col calciatore c'è già l'accordo sulla base di un triennale da tre milioni di euro all'anno. Luciano Spalletti lo ha fortemente voluto, dopo il lungo corteggiamento nella sua esperienza a Roma alla guida dei giallorossi.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, DUELLO COL TORO PER SIMEONE (ULTIME NOTIZIE) - Duello di calciomercato tra Fiorentina e Torino per l'attaccante del Genoa, Giovanni Simeone. Come hanno riferito i colleghi della redazione di Tuttosport, la società granata ha offerto circa quindici milioni di euro, più tre di bonus, per ottenere il sì da parte del presidente genoano Enrico Preziosi. Urbano Cairo vuole rispondere all'assalto di Corvino, che aveva pensato proprio al Cholito per rimpiazzare Kalinic alla Fiorentina. Al momento nessuna delle due squadre ha raggiunto le pretese del Genoa, pari a 20-25 milioni di euro. Intanto Giovanni Simeone sembra essere più allettato dall'ipotesi Torino, visto il clima di tensione che si sta respirando a Firenze in questi giorni, causato dalla contestazione della tifoseria nei confronti dei Della Valle. Attesi sviluppi ad inizio della prossima settimana.

© Riproduzione Riservata.