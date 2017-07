Calciomercato Genoa / News: Morosini in uscita? E sulla cessione del club... (Ultime notizie)

Calciomercato Genoa, Lapadula - lapresse -

CALCIOMERCATO GENOA NEWS, MOROSINI VERSO IL FROSINONE? (ULTIME NOTIZIE) Il Genoa lavora anche in uscita sul calciomercato e secondo quanto rivela il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, la società rossoblu sarebbe in contatto con il Frosinone per il trasferimento in gialloblu di Morosini. L'ex talento del Brescia ha collezionato pochissimi gettoni di presenza nella sua prima stagione in Serie A e adesso cerca spazio e fiducia tra le fila del Frosinone in B. Sul fronte societario e sul possibile cambio ai vertici, invece, è spuntato un comunicato sul sito ufficiale del grifone: "In relazione ad alcuni articoli pubblicati in data odierna inerenti l’ipotesi di una trattativa avanzata per l’ingresso di nuovi Soci nella compagine azionaria, la Società comunica che le dichiarazioni virgolettate attribuite al Presidente Preziosi non sono state rilasciate dallo stesso. Eventuali novità sull’argomento verranno comunicate direttamente dal club".

CALCIOMERCATO GENOA NEWS, SPUNTA L'IPOTESI THIAGO MOTTA PER IL CENTROCAMPO (ULTIME NOTIZIE) Secondo La Gazzetta dello Sport il Genoa potrebbe riabbracciare Thiago Motta nel corso del calciomercato estivo. Il centrocampista italo brasiliano è uno degli svincolati di lusso e dopo aver salutato il Paris Saint German è in cerca di una nuova opportunità. Gli ultimi rumors di mercato parlano di un possibile ritorno in Italia, con la maglia del Genoa, che sarebbe pronto ad affrontare un investimento importante per sostenere l'ingaggio del centrocampista. E' chiaro però che la società genoana si aspetta un primo segnale importante da parte del calciatore, che in Ligue 1 percepiva un ingaggio molto corposo. Per il momento non sono arrivate conferme dalla società rossoblu, vedremo se nei prossimi giorni questa idea potrà decollare.

CALCIOMERCATO GENOA NEWS, BAKAYOKO VICINO ALLA FIRMA (ULTIME NOTIZIE) In attesa di Gianluca Lapadula, il Genoa mette le mani sul giovane Bakayoko. Undici gol nell'ultima stagione con la Primavera dell'Inter, il classe 1998 può rientrare nell'operazione Pellegri-Salcedo. Dopo la frenata per Andrea Ranocchia, il presidente dei liguri, Enrico Preziosi, ha deciso di virare su un altro elemento dei nerazzurri che piace molto anche a mister Juric. Il giovane esterno offensivo è pronto a spiccare il volo nel calcio che conta, dopo un'esperienza molto positiva nel vivaio interista. Potrebbe essere lui il primo acquisto del Genoa, come ha riferito il giornalista sportivo Gianluca Di Marzio. Il famoso reporter di Sky Sport ha parlato di intesa raggiunta e firma vicinissima per Bakayoko dall'Inter al Genoa. Dunque sono ore calde per il suo trasferimento sotto la lanterna.

CALCIOMERCATO GENOA NEWS, PASSI AVANTI PER LAPADULA (ULTIME NOTIZIE) Balla ancora qualche milione di distanza tra Genoa e Milan per Gianluca Lapadula. Il presidente Enrico Preziosi ha presentato un'offerta importante per il centravanti dei rossoneri: 10 milioni di euro più bonus. Il 'Diavolo' ne vorrebbe 15 e per il momento non ha intenzione di abbassare le proprie pretese. D'altronde i meneghini non hanno fretta di liberarsi dell'attaccante, che piace anche ad altre squadre di Serie A. Il Genoa è comunque fiducioso e conta di chiudere entro la prossima settimana per dare il via libera al trasferimento di Giovanni Simeone, probabilmente alla Fiorentina. "Se non troviamo un sostituto all'altezza ce lo teniamo" aveva detto Enrico Preziosi, determinato innanzitutto a portare Lapadula alla corte di Juric. Secondo Marco Bovicelli di Sky Sport, c'è ancora una distanza tra domanda e offerta ma la sensazione è che alla fine si potrà raggiungere un'intesa definitiva col Milan.

