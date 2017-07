CALCIOMERCATO JUVENTUS/ News, C'è ancora parecchia distanza con l'Arsenal per Szczesny (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Moise Kean - La Presse

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, MANCA L'INTESA CON L'ARSENAL PER SZCZESNY (ULTIME NOTIZIE) - Oltre ad attacco e corsie basse di difesa, la Juventus sta pensando a trovare un nuovo portiere dal calciomercato estivo. La carta di identità spinge infatti il titolare, e capitano, Gianluigi Buffon a solamente un altro paio di stagioni con la maglia bianconera e la dirigenza di Andrea Agnelli sta valutando diversi profili per trovare un nuovo estremo difensore su cui puntare nei prossimi anni. Il nome più caldo accostato alla Juventus in questo senso rimane quello di Wojciech Szczensy, portiere polacco classe 1990 rientrato all'Arsenal dopo la seconda stagione consecutiva trascorsa in prestito alla Roma. Secondo i rumors, i bianconeri avrebbero già un accordo con il calciatore sebbene manchi l'intesa con l'Arsenal titolare del cartellino. Tra la domanda dei Gunners, 15 milioni di euro, e l'offerta della Juventus, appena 5 milioni, c'è ancora parecchia distanza ma in ogni caso l'operazione proseguirà solamente quando l'ad Marotta sarà riuscito a piazzare il brasiliano Neto.

PARLA L'AGENTE DI SPINAZZOLA (ULTIME NOTIZIE) - In orbita Juventus continuano a moltiplicarsi i nomi di possibili terzini per rimpiazzare Dani Alves ed eventualmente il chiacchierato Alex Sandro in questo calciomercato. Chi potrebbe fare al caso dei bianconeri è Leonardo Spinazzola, classe 1993 di proprietà del club di Agnelli ma in prestito all'Atalanta, società al momento restia a privarsene. Intervistato da Il Corriere dello Sport, il suo procuratore Davide Lippi ha spiegato: "L'operazione dei sogni potrebbe farla la Juventus se vendesse Alex Sandro. Lo ha pagato 28 milioni e se davvero il Chelsea arrivasse a offrirne 70, i dirigenti farebbero una grande plusvalenza e magari lo sostituirebbero con un giocatore altrettanto forte come Spinazzola, che tra l'altro è un mio assistito." Staremo dunque a vedere se la Juventus intensificherà i propri sforzi in questo senso o preferirà virare su gli altri nomi caldi come Danilo del Real Madrid.

SI TRATTA COL REAL PER DANILO (ULTIME NOTIZIE) - In questa sessione di calciomercato estivo la Juventus è alla ricerca di un nuovo esterno destro di difesa dopo la partenza di Dani Alves. Il nome caldo per i bianconeri in queste ore è quello di Danilo, terzino brasiliano di proprietà del Real Madrid. Stando alle indiscrezioni, la Juventus avrebbe già raggiunto l'intesa con il calciatore proponendogli un quinquennale da 5 milioni di euro a stagione ma ora bisogna trovare la quadra con i Blancos di Florentino Perez. Il prezzo fissato dalle merengues sarebbe infatti di 30 milioni di euro, la stessa somma che era stata spesa dagli spagnoli per prelevarlo dal Porto nel 2015 mentre la Juventus vorrebbe spendere 15 milioni più bonus, possibile una chiusura per una cifra di poco superiore ai 20 milioni. Non sono però da sottovalutare le altre piste riguardanti Aurier del Psg, De Sciglio del Milan o Cancelo del Valencia, nomi sempre valide specialmente se non dovesse concretizzarsi l'operazione Danilo.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, DUELLO CON IL BARCELLONA PER CEBALLOS -

L'Europeo Under 21 si è chiuso con una sconfitta per la Spagna, non per questo si placano le voci di calciomercato che vogliono diversi calciatori della nazionale di Celades pronti a partire verso top club europei. Uno di quelli più ricercati sul calciomercato è Dani Ceballos del Real Betis che ha una clausola di quindici milioni di euro. Secondo quanto riportato da Marca pare che Barcellona e Real Madrid siano entrambe forti su questo giovane ragazzo, dotato di grande intelligenza e anche fisico che è letteralmente esploso in questa competizione.

Pare addirittura che i blancos siano pronti ad offrire tre milioni di euro in più della clausola e che sarebbero pronti a lasciare il ragazzo in prestito al Siviglia. Attenzione perché su questa pista sta lavorando in silenzio la Juventus di Beppe Marotta e Fabio Paratici che presto potrebbe anche decidere di affondare e provare a portare subito il ragazzo a Torino.

SI INTENSIFICANO I RAPPORTI PER KEAN AL VERONA, MA... (ULTIME NOTIZIE) – Il Verona ha già fatto capire la sua intenzione di puntare in questa sessione di calciomercato su Moise Kean della Juventus. Il giovanissimo bianconero ha chiuso il campionato con un gol e sarebbe pronto a trovare spazio in una squadra comunque prestigiosa come l'Hellas in attesa di trovare una maglia da titolare proprio nelle fila dei Campioni d'Italia. Attenzione però perché secondo SportItalia sono stati proprio i bianconeri a prendersi tempo.

La società gestita da Fabio Paratici e Beppe Marotta vorrebbe infatti trovare un club disposto a offrire una maglia da titolare per evitare di far rimanere un anno Kean in panchina perché a quel punto il calciatore potrebbe anche rimanere a Torino. Tra Juventus e Verona ci sono ottimi rapporti visto l'affare della scorsa stagione che ha portato in gialloblù Simone Andrea Ganz.

