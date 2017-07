Calciomercato Lazio / News, Marusic si presenta: "Sono in un club fantastico" (Ultime notizie)

Simone Inzaghi, lapresse

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, MARUSIC AL SETTIMO CIELO - Arrivano le prime parole di Adam Marusic, nuovo rinforzo per la Lazio di Simone Inzaghi. Il giocatore biancoceleste, approdato nella capitale dal KV Oostende ha firmato un contratto di cinque anni e al suo arrivo a Roma non ha perso tempo, esprimendo subito la sua gioia per la nuova avventura in Serie A. “Ho scelto la Lazio perché è uno dei migliori club in Italia. Tutti sanno che tipo di squadra sia quella biancoceleste; può vantare tifosi fantastici e, in questa stagione, disputerà l’Europa League. Nell’ultima annata all’Oostende sono stato utilizzato come esterno alto e basso in entrambe le corsie, ma io sento di essere un terzino destro”. Anche la Lazio ha vouto dare il benvenuto al nuovo acquisto con un comunicato ufficiale sul sito: "La S.S. Lazio comunica l'acquisto a titolo definitivo del calciatore Adam Marusic dall’Oostende. L'atleta ha sottoscritto un contratto di 5 anni".

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, MATTEO MATERAZZI PARLA DELLE STRATEGIE BIANCOCELESTI - Lazio operativa sul fronte del calciomercato, in attesa delle prime ufficialità. Sui movimenti della società biancoceleste si è espresso l'agente Fifa Matteo Materazzi, che ha commentato le strategie laziali in una intervista a Radio Incontro Olympia: "Gli ultimi acquisti della Lazio sono stati ottimi, anche quelli criticati come Lukaku. Arriva perché in quel ruolo l'anno scorso ci siamo accorti di emergenze impellenti, con ad esempio tanti infortuni e Felipe Anderson dirottati. Bisogna fare di necessità virtù con un jolly”. Tanti nodi da sciogliere e possibili cessioni eccellenti: "Keita andrà quasi sicuramente via. Biglia ha espresso il desiderio di lasciare la Lazio e diventa difficile trattenerlo. Secondo me sono persi mentalmente più che a livello di mercato. Se fanno blocco, tenerli a scadenza, diventa complicato e negativo per tutti. L'unico che può rimanere a questo punto è de Vrij".

