CALCIOMERCATO NAPOLI/ News, L'agente di Karnezis smentisce: "Nessun contatto" (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli - La Presse

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, L'AGENTE DI KARNEZIS SMENTISCE (ULTIME NOTIZIE) - In casa Napoli prosegue il tormentone di calciomercato legato alla permanenza del portiere spagnolo Pepe Reina. I nomi per sostituire l'ex Liverpool da qui ai prossimi anni continuano a moltiplicarsi e, dopo le voci riguardanti Geronimo Rulli della Real Sociedad e Alex Meret dell'Udinese, sembrava che i partenopei avessere ormai messo le mani su un altro estremo difensore dei bianconeri friulani, ovvero il trentunenne greco Orestis Karnezis. Tuttavia, intervistato in esclusiva da Radio Kiss Kiss Napoli, l'agente di Karnezis avrebbe smentito i rumors riguardo il trasferimento del suo assistito ai piedi del Vesuvio dichiarando: "Non ho avuto alcun contatto con il Napoli, ma non so se i due club abbiano parlato." Rimane aperto quindi il toto portieri per il Napoli, ricordando che Pepe Reina potrebbe anche rinnovare e rimanere col tecnico Sarri per un ulteriore stagione.

PARLA L'AGENTE DI OUNAS (ULTIME NOTIZIE) - Il Napoli sta lavorando parecchio sotto traccia per rinforzare la rosa tramite il calciomercato. Per l'attacco, gli azzurri dovrebbero ufficializzare a breve l'acquisto di Adam Ounas dal Bordeaux, ala marocchina che potrà essere alternata a stagione in corso al trio composto da Callejon-Mertens-Insigne. Intervistato a C'est Vous L'Expert per La Gazette du Fennec, il procuratore Samuel Zambelli, facente parte dell'entourage di Ounas, ha confermato l'arrivo dell'assistito al Napoli: "Roma e Zenit? E' vero, erano interessate, ma il Napoli lo seguiva da oltre un anno. I giallorossi si sono fatti vivi a inizio giugno, e Adam aveva già scelto Napoli e il suo progetto sportivo col tecnico Sarri. Il tecnico era preoccupato del buon esito dell'affare e ci ha chiamato molto spesso per essere aggiornato. Garanzie tecniche? Ne abbiamo parlato a lungo con Giuntoli, che ci ha mostrato un progetto a lungo termine per Adam. Il Napoli ha calciatori di classe mondiale come Callejon, Insigne, Hamsik, Mertens e Milik ed è ovvio che Adam non sarà subito titolare. Sarà un vice-Callejon e diventerà titolare nei prossimi due anni. Il suo stile di gioco è perfetto per quello del Napoli. Deve crescere dal punto di vista difensivo, ma se ascolterà Sarri, che è uno dei migliori al mondo, crescerà."

NO ALL'ARSENAL PER JORGINHO (ULTIME NOTIZIE) - In questa sessione di calciomercato il Napoli sta lavorando per migliorare l'organico ma deve anche guardarsi bene dagli assalti degli altri club nei confronti dei suoi campioni. Un giocatore azzurro chiacchierato in questo senso negli ultimi giorni è stato il centrocampista italobrasiliano Jorginho. Stando alle indiscrezioni, i londinesi dell'Arsenal si sarebbe fatto avanti con il Napoli, tramite l'agente del calciatore, arrivando a proporre 15 milioni di euro per il cartellino dell'ex Verona, ricevendo un secco no di risposta dal club di De Laurentiis. Reduce da 3 assist in 31 apparizioni complessive nell'ultima stagione ai piedi del Vesuvio, il classe 1991 viene considerato incedibile dal Napoli e dal tecnico Maurizio Sarri che lo considera una pedina indispensabile, tanto da aver spinto Valdifiori alla cessione al Torino.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, PARLA L'AGENTE DI MARIO RUI. AFFARE FATTO? -

Mario Rui sarà un giocatore del Napoli in questa sessione di calciomercato su questo sembrano non esserci più dubbi. Il portoghese è stato richiesto direttamente da Maurizio Sarri che andrebbe così a riformare la coppia di terzini che aveva fatto grande il suo Empoli con Elseid Hysaj che è già in Campania. Della situazione ha parlato il suo agente, Mario Giuffredi, ai microfoni di LaRoma24, sottolineando: "Nel fine settimana non dovrebbero esserci degli annunci, ma mi auguro che questo accada la prossima. Mancano un paio di milioni tra domanda ed offerta". Mario Rui l'estate scorsa era stato acquistato dalla Roma per fare il titolare sulla corsia mancina.

Si era però infortunato gravemente a un ginocchio lasciando così spazio alla crescita personale di Emerson Palmieri che prontamente gli aveva soffiato il posto. La Roma non avrebbe voluto venderlo, perché lo considera un calciatore affidabile. Difficile capire se l'affare andrà in porto, ma fatto sta che il Napoli dovrà rinforzare quella corsia esterna.

BLOCCATO KARNEZIS (ULTIME NOTIZIE) – La situazione di calciomercato legata a Pepe Reina è un vero e proprio rebus. Nessuno ha ancora capito se il portiere spagnolo partirà o meno, fatto sta che la società azzurra non può farsi trovare impreparata nel momento in cui dovesse andare a cercare un portiere. Secondo quando riportato da Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato di SportItalia, pare che sia stato già bloccato il greco dell'Udinese Orestis Kanrnezis. Questi però in ogni caso dovrebbe arrivare per fare da dodici a un portiere di maggior prestigio.

Non tramonta intanto la voce che porta a Norberto Neto, vice di Gigi Buffon alla Juventus e in procinto di partire proprio per trovare più posto con continuità. Non è da escludere comunque che Pepe Reina non rimanga fino alla fine del suo contratto. Sicuramente però questa è una situazione che va sistemata in maniera anche celere perché la stagione non tarda poi a mostrare appuntamenti particolari, vedi il preliminare di Champions League.

