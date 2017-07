Calciomercato Torino / News, torna Juan Manuel Iturbe? (Ultime notizie)

Simeone, lapresse

CALCIOMERCATO TORINO NEWS, PARLA L'AGENTE DI ITURBE (ULTIME NOTIZIE) - Juan Manuel Iturbe di nuovo al Torino? E' un'ipotesi di calciomercato da non trascurare per i granata, che starebbero valutando un rinnovo di prestito con la Roma per riavere il paraguaiano sotto la mole. La tifoseria non vede di buon occhio il ritorno di Iturbe, considerate le prestazioni non eccelse della scorsa stagione. Eppure per l'agente Piraino, ci sarebbe mezza Serie A sul suo assistito: “Non credo che tornerà in patria, c’è mezza Serie A su di lui. A Verona piace sempre tantissimo, ma ci sono degli ostacoli economici. Le piste più concrete sono quelle di Genoa e Torino”. Le porte del Toro sembrano quindi essersi riaperte, ma l'affare potrebbe decollare a mercato inoltrato: "Adesso penserà a fare bene in ritiro, se poi si trova una soluzione prima, andrà direttamente con la nuova squadra”.

CALCIOMERCATO TORINO NEWS, PRONTO UN TRIENNALE PER PALETTA (ULTIME NOTIZIE) - Pronto un contratto triennale per il difensore del Milan, Gabriel Paletta. Il Torino lavora per un rinforzo di esperienza in difesa, con i contatti sempre più frequenti tra i granata e l'agente del calciatore rossonero. Al centrale italo-argentino è stato offerto un contratto vicino al milione di euro, il patron Urbano Cairo attende soltanto una risposta da parte del diretto interessato. Intanto si continua a lavorare anche sul fronte offensivo per Giovanni Simeone. Il centravanti del Genoa è uno dei principali obiettivo di questo calciomercato, ma la società piemontese deve fare i conti con la concorrenza della Fiorentina. Ad inizio della prossima settiamana Simeone incontrerà la Fiorentina, i granata però sarebbero in pole position secondo Tuttosport.

