Rudiger al Chelsea/ Calciomercato Roma: l'affare non è ancora fatto!

Antonio Rudiger (LaPresse)

RUDIGER AL CHELSEA, CALCIOMERCATO ROMA: AFFARE NON ANCORA FATTO (OGGI 1 LUGLIO 2017) - Antonio Rudiger è sempre più vicino al Chelsea, ma a dire il vero l’affare di calciomercato che porterebbe il difensore tedesco della Roma alla corte di Antonio Conte è ancora da definire. Nelle ultime ore in Italia è stato dato praticamente per fatto l’affare: il Chelsea verserebbe 33 milioni di euro più 5 di bonus nelle casse della Roma per acquistare il cartellino del giocatore, attualmente impegnato in Confederations Cup con la Germania, e dunque sembrava tutto già deciso. Talmente chiara la situazione che era scattata immediatamente l’ironia nei confronti delle precedenti dichiarazioni del direttore sportivo Monchi (“la Roma non è un supermercato”) oppure dell’allenatore Eusebio Di Francesco (“ci sono zero possibilità che Rudiger vada via”). Sicuramente sono stati fatti grossi passi avanti in poco tempo in una trattativa lampo, nata dopo che è saltata la cessione di Kostas Manolas allo Zenit San Pietroburgo. Ma possiamo essere davvero così sicuri che il futuro di Rudiger sarà al Chelsea, o almeno che lo sarà in tempi così brevi?

Ebbene, va segnalato che in Inghilterra ci vanno molto più cauti. Ad esempio, il Daily Star parla di una cifra che sarebbe più alta, perché servirebbero 45 milioni di euro per portare Rudiger da Roma a Londra. Dunque i giornali britannici ritengono che la Roma stia sparando più alto ed è da vedere fino a che punto il Chelsea sarà disposto a spingersi per il difensore tedesco. Di certo la trattativa è molto ben avviata, tanto che pure oltre Manica si dicono sicuri che a breve il fratello di Antonio Rudiger - che gli fa da procuratore - sbarcherà nella capitale britannica per trattare con il Chelsea, ma l’affare non è ancora fatto in modo definitivo e quindi non si può in questo momento parlare di Rudiger come di un giocatore del Chelsea. La vicenda dunque andrà seguita con grande attenzione anche nelle prossime ore, in attesa di possibili sviluppi circa il futuro del difensore della Roma.

