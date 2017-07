Bernardeschi/ Calciomercato Juventus, domani l’incontro Marotta-Cognigni, si punta a chiudere prima del 17

Federico Bernardeschi (LaPresse)

BERNARDESCHI CALCIOMERCATO JUVENTUS, SI CHIUDE ENTRO IL 17 – L’affare caldo di calciomercato in casa Juventus rimane quello di Federico Bernardeschi: l’esterno viola piace e molto alla dirigenza bianconera, apprezzamento che è fortemente ricambiato dal giocatore stesso che come è noto, aveva già fatto sapere qualche giorno fa di non voler rinnovare con il suo attuale club la Fiorentina. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato sull’affare Bernardeschi pare che il giocatore stesso abbai di fatto già firmato un accordo personale con il club della Vecchia signora, ovvero un quinquennale da 4 milioni di euro a stagione, ma per la Juventus manca ancora l’intesa con la dirigenza toscana, affatto intenzionata a lasciar andare via così il proprio gioiello. Dopo aver atteso diverso tempo però per i bianconeri occorre però accelerare le cose: secondo le ultime voci infatti pare che da Torino vogliano chiudere l’affare con la dirigenza viola prima del 17 luglio, data entro cui la rosa toscana dovrà presentarsi al completo al ritiro estivo di Moena, in Val di Fassa.

GIA’ DOMANI L’INCONTRO MAROTTA-COGNINI? –Proprio in vista di questa necessaria accelerata nelle trattative di calciomercato tra Juventus e Fiorentina per far sì che Federico Bernardeschi possa al più presto indossare la maglia bianconera. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Gazzetta dello Sport pare infatti che sia previsto già nella giornata di domani (o al più tardi nei prossimi giorni ma sempre in questa settimana) un incontro che potrebbe rivelarsi decisivo tra il ds della Juventus Beppe Marotta e il presidente dei viola Mario Cogningi, con il caso dell’esterno d’attacco sul tavolo come tema principale della discussione. Come detto Bernardeschi vi è già pronto un contratto mentre alla società toscana la dirigenza bianconera sarebbe disposta a versare 40 milioni come parte fissa e 5-10 milioni di bonus ancora da definire e pagamenti rateali possibili. A facilitare l’affare potrebbe esserci l’inserimento di Rincon e Orsolini come contropartita tecnica, due profili che piacciono alla Fiorentina.

© Riproduzione Riservata.