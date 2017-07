Calciomercato Inter/ News, Ad.Sassuolo: "Spero che Berardi resti" (Ultime notizie)

Walter Sabatini (Lapresse)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: BERARDI ANCORA POSSIBILE – Per quanto riguarda il reparto avanzato, l'Inter da questo calciomercato cerca un calciatore da alternare ad Icardi durante la stagione e rincalzi validi per le corsie offensive. In questo senso, non sembra ancora essere tramontata la pista che porta Domenico Berardi del Sassuolo in nerazzurro. Seguito con grande interesse pure dalla Roma, dove ritroverebbe l'allenatore Eusebio Di Francesco, per Berardi l'amministratore delegato neroverde Giovanni Carvenali ha spiegato di aspettare eventuali offerte concrete per il classe 1994 rivelando: "Spero che resti, e non solo lui. Siamo sempre pronti a parlare con tutti. Intanto al raduno c’è lui e ci sono gli altri, cominciano a lavorare mentre la società fa il suo." Staremo dunque a vedere se l'Inter deciderà di tornare o meno con insistenza su Berardi, con il sogno individuato in Di Maria del Psg.

NASTASIC CONTESO ALLA ROMA – In questa finestra di calciomercato l'Inter è alla ricerca di rinforzi per diverse zone del campo. Per quanto riguarda il reparto arretrato, i nerazzurri seguono con interesse i profili di alcuni giovani come Issa Diop del Tolosa ed Inigo Martinez della Real Sociedad ma c'è un altro nome che è stato accostato al club cinomeneghino nelle scorse settimane. Stiamo parlando di Matija Nastasic, difensore serbo classe 1993 di proprietà dello Schalke 04 e passato in Italia con la maglia della Fiorentina. Stando però alle dichiarazioni del direttore sportivo Monchi, anche la Roma sembra molto interessata ad aggiudicarsi le prestazioni di Nastasic e potrebbe dunque scatenarsi un vero e proprio duello di mercato. L'Inter, oltre a Nastasic, monitora pure la situazione di un altro calciatore dello Schalke 04, ovvero il centrocampista Leon Goretzka.

RETROSCENA GABRIEL JESUS – L'Inter ha sempre dimostrato di essere una delle società più attente ai giovani sul calciomercato, specialmente per quanto riguarda il panorama sud americano. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il procuratore Giovanni Branchini è tornato a parlare dell'interesse dell'Inter per Gabriel Jesus, poi passato al Manchester City, dando anche il suo parare su un altro nerazzurro brasiliano come Gabriel Barbosa detto Gabigol: "È vero che lo ha trattato con grande serietà. Lui ha avuto sul tavolo molte proposte, oltre a quella dei nerazzurri, ma poi ha scelto il City. È fortissimo e molto intelligente. Poi l’Inter andò su Gabigol che, attenzione, è un buon attaccante. Non è un esterno, lui è un centravanti e l’Inter in quel ruolo ha Icardi, una delle poche certezze. È stata una scelta affrettata."

