CALCIOMERCATO INTER/ News, United sempre su Perisic, Beccalossi: "Nainggolan servirebbe" (ultime notizie)

A destra, Radja Nainggolan (Lapresse)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: UNITED SEMPRE SU PERISIC – Intorno all'ambiente dell'Inter si parla molto di un possibile importante colpo di calciomercato da parte della proprietà cinese di Suning. Tuttavia, i nerazzurri devono anche guardarsi bene dagli assalti degli altri grandi club nei confronti dei loro campioni, su tutti l'ala croata Ivan Perisic. Da settimane si parla infatti molto dell'interesse del Manchester United per l'ex Wolfsburg e lo stesso allenatore Luciano Spalletti non ha nascosto di voler ancora parlare di persona con il calciatore. Come postato anche sul profilo instagram, Perisic si è aggregato agli altri compagni presso il ritiro precampionato di Riscone di Brunico ma secondo la stampa britannica del The Indipendent le chances di vederlo allo United da qui alla fine di agosto sono parecchie con i Red Devils decisi a sborsare tra i 45 ed i 55 milioni di euro pur di aggiudicarselo.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: IL PARERE DI BECCALOSSI – Tramite il calciomercato estivo l'Inter punta a rilanciarsi ad alti livelli nella prossima stagione. Per fare questo, pare che i nerazzurri abbiano messo nel mirino un top player come il centrocampista Radja Nainggolan, di proprietà della Roma. Intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24, l'ex fantasista dell'Inter Evaristo Beccalossi ha parlato proprio dell'interesse per Nainggolan auspicandone l'acquisto: "Il tecnico sta facendo un lavoro di valutazione dei giocatori a disposizione, ma ha già le idee chiare. Le chiacchiere stanno a zero, quest'anno l'Inter deve andare in Champions League. Poche parole e pedalare. Nainggolan in nerazzurro? Sarebbe l'ideale. L'Inter è un treno in partenza, chi ha le giuste motivazioni può salire, chi tentenna verrà salutato."

