CALCIOMERCATO JUVENTUS/ News, Intoppo Genoa-Inter per Pellegri, bianconeri sempre attenti (Ultime notizie)

Pietro Pellegri (Lapresse)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: SI TORNA SU PELLEGRI – La Juventus, guardando specialmente al calcio di casa nostra, è una delle società più attente ai giovani talenti e questa sessione di calciomercato non fa eccezione. I bianconeri in questo senso sono sempre molto attivi su più fronti ma c'è un profilo seguito con particolare attenzione, ovvero quello di Pietro Pellegri del Genoa. Attaccante classe 2001 in rete all'Olimpico lo scorso anno contro la Roma, Pellegri sembrava essere destinato all'Inter nelle scorse settimane, tanto che i rumors rivelavano pure la permanenza in prestito ai rossoblu liguri per altri due anni prima di approdare in nerazzurro. Tuttavia, stando alle recenti indiscrezioni, l'Inter potrebbe decidere di spendere il proprio denaro su altri obiettivi per l'immediato futuro e la Juventus è pronta a riaprire i discorsi col Genoa per aggiudicarsi Pellegri.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: IL PARERE DI ORSI – La Juventus è alla ricerca di nuovi elementi dal calciomercato al fine di riconfermarsi ad alti livelli anche nella prossima stagione. Gli obiettivi della dirigenza bianconera riguardano attacco, centrocampo ed esterni di difesa ma i nomi non mancano sul taccuino. Intervenuto a Radio Radio, l'ex portiere biancoceleste Fernando Orsi ha offerto il suo parere su quale reparto dovrebbe rinforzare maggiormente la Juventus spiegando: "La Juventus? Penso che farà due o tre colpi importanti. La zona del campo dove c'è più bisogno è il centrocampo, mentre per quel che riguarda gli esterni non sarà fondamentale prendere giocatori che facciano subito la differenza. In difesa serve un terzino destro per fare cose importanti in Champions." In questo senso il nome di Matuidi del Psg resta sempre molto caldo.

© Riproduzione Riservata.