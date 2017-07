Calciomercato Milan/ News, Ag.Montolivo: "Sarà una piacevole sorpresa per tutti" (Ultime notizie)

Blaise Matuidi (Lapresse)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: PARLA L'AGENTE DI MONTOLIVO – Come spiegato anche in precedenza, sono diversi i calciatori del Milan che potrebbero non essere riconfermati prima della chiusura del calciomercato. Nelle scorse settimane si era parlato anche di un possibile addio da parte del capitano Riccardo Montolivo ma lo stesso giocatore è sembrato sempre motivato per cercare il rilancio coi rossoneri. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il suo procuratore Giovanni Branchini ha spiegato: "Riccardo tornerà utile a Montella. In questi anni, più che gli infortuni, ha pagato gli insuccessi di un periodo oscuro. È arrivato dopo l’addio di Ibra e Thiago Silva e come tutti gli altri è stato messo in discussione. I tifosi ragionano con la pancia, vogliono i risultati e lo spettacolo. Figurarsi che era un regista e si è adattato a fare il mediano: sono certo che sarà una piacevole sorpresa per tutti, a cominciare dal suo mister."

STOP PER MATUIDI CAUSA RAIOLA – Da diverse finestre di calciomercato il Milan ha bisogno di inserire maggiore qualità al proprio centrocampo. Se l'argentino Lucas Biglia della Lazio sembra essere ormai ad un passo, i rossoneri hanno valutato anche diversi altri profili nelle scorse settimane tra cui quello di Blaise Matuidi, mediano del Paris Saint-Germain ambito pure da Juventus ed Inter. La corsa del Milan a Matuidi è stata frenata bruscamente da un aspetto in particolare, ovvero il suo procuratore. L'agente del francese è infatti il potente Mino Raiola, con il quale è ben nota la diatriba relativa al contratto di Gianluigi Donnarumma. Il Milan ha deciso dunque di non farsi seriamente avanti con il Psg con offerte reali per questo motivo, preferendo non trattare più altri calciatori con Raiola dopo questo precedente.

I SALUTI DI KUCKA – In questa sessione di calciomercato il Milan sembra molto attivo sul calciomercato soprattutto in entrata. Tuttavia, i rossoneri devono ragionare anche riguardo alle cessioni e l'ultimo a lasciare Milanello è stato il centrocampista slovacco Juraj Kucka, passato ufficialmente al Trabzonspor nelle scorse ore visto anche l'arrivo a centrocampo di Hakan Calhanoglu dal Bayer Leverkusen. Attraverso il suo profilo instagram, Kucka ha voluto salutare il Milan postando: "Carissimo Milan, societa' e carissimi tifosi. Noi calciatori siamo consapevoli che nella nostra carriera si passano esperienze di ogni genere girando il mondo. Volevo con le parole del mio cuore e la commozione che ho passarvi un messaggio di ringraziamento per tutto il supporto e per i magnifici 2 anni trascorsi assieme che portero' sempre nel mio cuore. ... e la super coppa vinta a Doha rimane sempre "tanta roba raga.." un abbraccio a tutti Voi!! Kuco ?? GRAZIE @acmilan." CLICCA QUI PER LEGGERE IL POST SU INSTAGRAM

