CALCIOMERCATO MILAN/ News, Rodrigo Ely verso il ritorno all'Alaves. Conti: "Sensazioni buone" (Ultime notizie)

Andrea Conti (Lapresse)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: RODRIGO ELY VERSO L'ALAVES – I giocatori in esubero del Milan sono diversi e la dirigenza è al lavoro per trovargli una nuova sistemazione in questo calciomercato. Chi non giocherà con la maglia rossonera nella prossima stagione è il centrale brasiliano Rodrigo Ely, di rientro dal prestito semestrale in Spagna all'Alaves in cui ha realizzato una rete in 11 apparizioni tra Liga e Coppa del Re. Il difensore verdeoro ha il contratto in scadenza tra due anni nel giugno del 2019 ed il Milan vorrebbe privarsene dopo che l'amore con il club non è mai sbocciato in virtù anche delle prestazioni in campo. Il ventitreenne ha inoltre come procuratore Mino Raiola con il quale i rossoneri non sembrano andare troppo d'accordo ma, stando ai rumors più recenti, per Ely si sta profilando un ritorno in prestito con diritto di riscatto pattuito a 4 milioni di euro proprio ai biancoblu dell'Alaves.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: PARLA ANDREA CONTI – In questa sessione di calciomercato estivo il Milan ha già completato l'acquisto di ben 7 nuovi giocatori, l'ultimo dei quali è Andrea Conti dall'Atalanta. Intervistato in esclusiva per la rubrica In Viaggio Con di Milan Tv, Conti ha parlato della nuova avventura con il club cinomeneghino: "Sensazioni positive, emozionante essere qua e un po' inaspettato perchè ero partito per le vacanze per poi tornare subito indietro. Del mio ruolo mi è sempre piaciuto Dani Alves e Sergio Ramos, anche De Sciglio. Fuori dal mio ruolo, sono cresciuto con il mito di Del Piero. Mi trovo molto bene, mi piace molto come maglia e spero di onorarla al meglio. Cosa ho pensato all'inizio? Quasi non ci credevo. Poi quando mi ha chiamato il mio procuratore ho scelto subito il Milan, uno dei club più titolati al mondo. È stato un onore."

