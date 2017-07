CALCIOMERCATO NAPOLI/ News, Ancora incerto il futuro di Sepe, Crotone su Grassi e Luperto (Ultime notizie)

Pepe Reina (Lapresse)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: PARLA L'AGENTE DI SEPE – In questa finestra di calciomercato in casa Napoli si sta vivendo un vero e proprio tormentone di calciomercato in merito alla situazione del portiere Pepe Reina. Il contratto in scadenza nel giugno 2018 mette in dubbio la permanenza dello spagnolo tanto che i nomi dei possibili sostituti si sono moltiplicati per tutto il mese scorso. Chi non sembra rientrare nei pensieri del Napoli per sostituire Reina è Luigi Sepe, altro tesserato dei partenopei reduce da una lunga serie di prestiti. Interpellato a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, il suo procuratore Mario Giuffredi ha spiegato riguardo all'assistito: "Sepe? Va definita la questione Reina, che in questo momento è la cosa più importante, poi vi anticipo che ci sarà una bella sorpresa. Non posso dirvi quale, in base a come si comporterà il club azzurro la tireremo fuori."

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: DS CROTONE SU GRASSI E LUPERTO – Il Napoli potrebbe effettuare qualche operazione riguardante dei giovani talenti in questo calciomercato. Su tutti, il centrocampista Alberto Grassi potrebbe lasciare gli azzurri in prestito per ritrovare la condizione e la continuità migliore dopo gli infortuni patiti nel recente passato. Interpellato da Radio Crc, il direttore sportivo del Crotone Giuseppe Ursino ha parlato dell'interesse per Grassi e per un altro tesserato del Napoli, ovvero Sebastiano Luperto: "In questo momento abbiamo fatto tre colpi importanti, ma dobbiamo ancora completare la squadra. È un giocatore che ci piace tanto, da noi giocherebbe sicuramente anche se ci sono tante altre squadre sul calciatore. Ho parlato con Mario Giuffredi ma non abbiamo approfondito la questione. In questa settimana ci sarà un contatto anche con il Napoli. Luperto? Mi piace, ma non credo sia pronto per partire titolare in serie A."

© Riproduzione Riservata.