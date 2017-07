CALCIOMERCATO NAPOLI/ News, Sarri: "Sforzi per Bonucci? Meglio Tonelli e Maksimovic in salute" Ultime Notizie

Il tecnico Maurizio Sarri (Lapresse)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: SARRI GUARDA IN CASA – Il Napoli sta lavorando molto sul calciomercato al fine di garantire un ottimo organico al tecnico Sarri per la prossima stagione. I rumors parlano di diversi obiettivi in varie zone del campo, sia sulle corsie offensive che su quelle basse di difesa, e dopo Ounas dal Bordeaux, a breve i partenopei dovrebbe ufficializzare il terzino Mario Rui dalla Roma. Intervenuto dal palco del ritiro precampionato di Dimaro proprio mister Sarri ha parlato di eventuali rinforzi in difesa precisando di voler lavorare soprattutto con gli elementi già presenti in organico: "Bonucci? Fa fatica il Chelsea prenderlo, non penso possa rientrare nei nostri obiettivi economici. Tutti i difensori centrali in Europa costano cifre enormi, anche quelli che non danno garanzie come Bonucci. Penso che sia un Maksimovic in salute o un Tonelli in salute ci possano dare una grossa mano."

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: MARINO CONVINTO DAI RINNOVI – In casa Napoli la dirigenza è da tempo alle prese coi rinnovi dei contratti di diversi calciatori azzurri per blindarli sul calciomercato. Caso Reina a parte, con il portiere ancora incerto sul suo futuro nonostante le recenti aperture del patron Aurelio De Laurentiis ed in attesa di un nuovo incontro, i partenopei hanno prolungato il proprio rapporto con big del calibro di Lorenzo Insigne e Dries Mertens poco prima della fine del campionato. Intervistato da Rai Sport, l'ex dirigente del Napoli Pierpaolo Marino ha sottolineato proprio questo aspetto specificando: "Ci saranno molti colpi di mercato perchè avremo cinque top club che si giocano quattro posti in Champions. Gli azzurri? Il Napoli è stato bravissimo a rinnovare quei contratti difficili dei top player. Il Napoli, se non perde i pezzi, può rinforzarsi con pochi innesti."

© Riproduzione Riservata.