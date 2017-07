CALCIOMERCATO ROMA/ News, Ad.Sassuolo: "Per Defrel nostre richieste ragionevoli" (Ultime notizie)

Gregoire Defrel al tiro (Lapresse)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: L'AD CARNEVALI APRE ALLE TRATTATIVE – La Roma ha diversi nomi nel mirino per questa finestra di calciomercato. Per quanto riguarda l'attacco, i giallorossi seguono con interesse Gregoire Defrel del Sassuolo sebbene il direttore sportivo Monchi abbia rivelato che la distanza tra domanda ed offerta sia ancora ampia. Intervistato dal Corriere dello Sport, l'amministratore delegato dei neroverdi Giovanni Carnevali ha spiegato di tenere apertissima la possibilità di nuove trattative con la Roma, Defrel compreso: "Il canale è aperto con ottime prospettive, così come è stato in passato. Abbiamo portato a termine l’operazione Di Francesco con l’aspetto della clausola; è stato riscattato Ricci; abbiamo preso Marchizza e Frattesi. Ci hanno chiesto Defrel e vedremo cosa fare: la Roma conosce le nostre richieste e le riteniamo ragionevoli. Di Francesco? Stiamo metabolizzando, guardiamo oltre dopo avergli fatto in bocca al lupo perché ci siamo lasciati benissimo nella consapevolezza del suo valore. Può fare bene in una piazza che per lui è naturalmente qualcosa di speciale."

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: FLORENZI SUPPORTA DI FRANCESCO – In attesa di colpi importanti dal calciomercato, il primo grande tassello della Roma per la nuova stagione è sicuramente il nuovo allenatore Eusebio Di Francesco. I giallorossi riabbracceranno inoltre anche Alessandro Florenzi dopo il bruttissimo infortunio dello scorso anno, candidandosi a primo rinforzo per le corsie esterne offensive, specialmente dopo la cessione di Salah al Liverpool. Come riporta la Gazzetta dello Sport, lo stesso Florenzi ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sua condizione ed ha speso parole di fiducia nei confronti del nuovo tecnico spiegando: "È stato un periodo difficile, non lo nego. Soprattutto il primo mese e mezzo dopo il secondo infortunio è stato tosto, mi ha segnato. Di Francesco? È venuto con tanto entusiasmo e tanta fame. Sta cercando di darci il massimo e noi dovremo essere bravi a seguirlo al 100%. Non vedo l’ora di scendere in campo. Poi deciderà il mister se farmi giocare e dove."

