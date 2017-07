CALCIOMERCATO ROMA/ News, Parla mister Di Francesco: "Ecco cosa ci servirebbe" (Ultime notizie)

Eusebio Di Francesco (Lapresse)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: PARLA DI FRANCESCO – La dirigenza della Roma è al lavoro per garantire un organico importante al nuovo allenatore Eusebio Di Francesco tramite il calciomercato estivo. Proprio il tecnico giallorosso ha parlato questo pomeriggio in un'intervista esclusiva a Sky Sport rivelando quali sono le necessità per la sua squadra spiegando: "Il calore della gente aiuta ad approcciare questa nuova avventura. Mancano i big ma ci sono tanti ragazzi interessanti e sto facendo le mie valutazioni. Cosa serve? Due esterni offensivi, un terzino sinistro, un centrale difensivo ed un'alternativa a Dzeko. Con il direttore Monchi stiamo lavorando per una squadra di 22 titolari. Nainggolan? E' un giocatore forte e ce lo vogliamo tenere stretto, sa sia interdire che attaccare. Tanti acquisti da parte del Milan? A volte è meglio la qualità rispetto alla quantità, con Monchi stiamo pensando ad acquisti mirati. Se abbiamo il miglior centrocampo in Italia? Diciamo che è un buon centrocampo e che ne sono contento."

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: CASTAN INCERTO SUL FUTURO – Il direttore sportivo della Roma ha chiarito come le cessioni importanti siano terminate per questa sessione di calciomercato ma ci sono ancora alcuni calciatori giallorossi che potrebbero salutare la Capitale entro la fine di agosto. Uno di questi è Leandro Castan, difensore brasiliano reduce dall'annata in prestito al Torino per cercare di ritrovare la condizione migliore dopo i gravi problemi di salute patiti negli anni passati. Interpellato da alcuni tifosi presso il ritiro precampionato di Pinzolo, lo stesso Castan ha affermato: "Il mio futuro? Non lo so, non dipende da me." Staremo dunque a vedere se l'allenatore Di Franscesco deciderà di provare a trattenerlo per puntare ancora su di lui oppure se si troverà una soluzione utile a tutti come indicato da Monchi.

