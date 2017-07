Calciomercato Atalanta/ News, Caccese: Rincon? Trattativa possibile. Il Papu partirà se… (esclusiva)

Il Papu Gomez (LaPresse)

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, IL PUNTO DI ANTONIO CACCESE (ESCLUSIVA) – Si annuncia una stagione di calciomercato importante per l’Atalanta che quest’anno dovrà affrontare dopo ben 26 anni anche l’impegno europeo: sarà quindi fondamentale per la dirigenza della Dea attuare i giusti colpi di mercato sia in entrare che in uscita: nel primo settore le voci del mercato vedono nell’orbita dei bergamaschi Rincon dalla Juventus, oltre a Lapadula dal Milan. Per attuare questi affari però la dirigenza dell’Atalanta dovrà fare i propri calcoli anche con le vendite: in questo senso torna caldo il tema Papu Gomez. L’argentino è stato senza dubbio tra i principali fautori del successo dei nerazzurri nella passata stagione, ma la Dea saprà tenerlo a Bergamo? Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Antonio Caccese: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Rincon prossimo affare dell'Atalanta? Penso che sia un acquisto possibile, che Rincon potrebbe arrivare all'Atalanta e vestire la maglia neroazzurra la prossima stagione. Mi sembra una trattativa che potrebbe concludersi positivamente.

Potrebbe arrivare anche Lapadula? Più fattibile il primo arrivo di Rincon all'Atalanta. Credo che in ogni caso potrebbero arrivare anche tutti e due e l'Atalanta potrebbe inserire nella sua rosa questi due giocatori.

Spinazzola potrebbe rimanere a Bergamo un altro anno? Perchè no, potrebbe anche essere un modo importante per la sua crescita. Invece di andare subito alla Juventus Spinazzola potrebbe rimanere con Gasperini.

Politano all'Atalanta? No in questo caso vedo una situazione diversa. Credo che Politano possa andare alla Fiorentina, che possa alla fine vestire la maglia viola. Questo dovrebbe essere il suo futuro.

Il Papu Gomez partirà? L’Atalanta ha bisogno anche di incassare. Fare una plusvalenza con Papu Gomez sarebbe l'ideale. Se arrivasse un'offerta importante non penso che l'Atalanta direbbe di no, accetterebbe di cedere Papu Gomez.

